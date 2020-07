«Mano de Piedra» Durán fue dado de alta

Panamá. "Con el favor de Dios, regresé a casa después de batallar contra el virus Covid-19". Roberto "Mano de Piedra" Durán ya dejó el Hospital Nacional de Panamá, en el que estuvo internado durante una semana tras dar positivo de coronavirus.

El ex boxeador se mostró muy agradecido y contento en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram. "Fue una pelea de campeonato mundial, que pude ganar en equipo, con el apoyo, cariño y dedicación de un cuerpo médico, que no solamente cuidó de mi persona, sino de todos los pacientes, que como yo, peleábamos en el hospital contra este virus, que no conoce de leyendas, títulos mundiales, status social, raza, religión", siguió Mano de Piedra.

La leyenda panameña, de 69 años, compartió el video del momento en que le daban el alta. "¡¿Qué puedo decir yo de la alegría, de tanto cariño, tanto respeto y tanto amor que han tenido conmigo?! No tengo palabras cómo decirlo. ¡Qué rareza! Gracias por poner todo el empeño de prácticamente salvar mi vida"", expresó emocionado.