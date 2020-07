Caranta dijo que volverá a Instituto

Córdoba. El arquero Mauricio Caranta, que finalizó su contrato con Talleres y está a la espera de lo que pasará con su carrera, señaló a Cadena 3 que sabe que de alguna forma volverá a Instituto, donde dio sus primeros pasos.

“Es una realidad que estoy en la recta final de mi carrera. Saberlo me hace disfrutar cada momento como si fuera el último. No tengo la sensación de que este momento me deje afuera del fútbol, tome la pandemia como una oportunidad: disfruté con mis hijas y entrené en casa”, expresó el deportista de 41 años.

Sobre su carrera, repasó: “Cada club tuvo un rol importante. Desde el que me formó, me impulsó, otro que me vio ganar cosas y otro salió en el momento justo para sostenerme, como Lanús. Cuando parecía que todo no era lindo apareció Rosario Central y me volvió a la vida. Luego apareció Talleres con ese desafío tan grande de volver a Primera y formar ese grupo con el 'Cholo' Guiñazú y Javier Gandolfi, para empujar el carro desde el lugar que a uno le tocaba”.

Caranta expresó que lo “motiva ver a Talleres crecer” y remarcó que tienen una necesidad que no siente en muchos clubes de “estar” aunque no sea como jugador. No con una función, aclaró, sino en cosas como ir a ver un partido o estar en el vestuario, por una sensación de “pertenencia” en un lugar que le “dio muchísimo como profesional”. Apuntó que, continúe o no, está “muy agradecido”.

Acerca de su vínculo con Instituto, apuntó: “El hincha forma a su ídolo con actuaciones y con las decisiones que va tomando en la carrera. Siempre fui muy respetuoso, jamás falté el respeto. Estar en Talleres fue una decisión propia, un desafío que tenía hace mucho tiempo. Fui a los 17 años”.

“Me compraron por 15 pares de botines y 15 pelotas que le pagaron a la Escuela Presidente Roca. A los 10 años lo devolví con éxitos deportivos y en lo económico, porque me vendieron y sirvió para sostener en Primera. Cuando cierro la puerta de un club analizo si está mejor. En los que estuve paso. Sé que voy a estar de vuelta en esa institución, con un objetivo. No sé si lo lograré, pero me estoy preparando para eso”, amplió.

También confesó que soñó con estar en la Selección, “aunque sea un ratito o un entrenamiento", pero que no se dio porque los que estaban “lo estaban haciendo bien”.

Sobre la situación del fútbol y el coronavirus, dijo que se busca desarrollar la actividad física “como corresponde y con un protocolo”, lo que no implica tener que volver en lo inmediato al fútbol.

“No sé si hay que ser tan obediente de AFA. Cuando estamos regidos por una federación tenemos que acatar. Pero cuando toman decisiones unilaterales sin consultar empiezan a haber problemas. El problema es la forma de gestionar. La crisis del fútbol argentino está ahí, en la gestión. Cómo no vamos a tener certeza de cómo va a ser el próximo torneo. Hay que tener méritos para llegar ahí. Pero muchos están por mérito y otros puestos con el dedo. Eso le hace mal al fútbol argentino”, cerró. (Cadena3)