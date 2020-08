El «Petizo» García, el navegante carlospacense

El navegante Rubén García nació en la Provincia de Salta pero desde 1981 es un carlospacense más, cursó sus estudios en el colegio IESS y se convirtió en uno de los deportistas más reconocidos de Carlos Paz. Primero lo apodaron «Salta», pero con el correr de los años se convirtió en el «Petizo», uno de los navegantes de rally más importantes del país.

Su familia está compuesta por Rita, su esposa, y sus dos hijos Gonzalo y Lourdes y sus pasiones son el automovilismo y el periodismo. La historia de un grande del deporte motor.

«Yo empecé trabajando en la radio de Gerardo Chaín y después en LV2 y LV3 cubriendo los rally, ellos veían que me gustaba mucho y entonces me mandaban como periodista. También acompañé a Rudy Trossero, porque le armaban el auto frente a mi casa. Me llevaban a limpiar los vidrios porque en ese entonces no sabía nada. Yo quería ser navegante desde siempre y los miraba mucho a ellos que eran más grandes. Se hizo un curso en Córdoba y apenas terminó el curso, me llamó Oscar Civalero que estaba armando un Fiat 600 para que lo acompañe. Ahí empecé y nunca dejé, siempre haciendo lo que más me gusta»; contó Rubén, en diálogo con El Diario.

«Cuando estoy arriba del auto, las sensaciones son de máxima concentración. Estoy atento a todo y nunca corrí una carrera como diversión o para pasarla bien, siempre concentrado, enfocado en leer bien la hoja de ruta y hacer bien mi trabajo. Cuando todo sale bien, es algo muy lindo y cuando ganas un tramo también. A veces es más lindo eso que ganar una carrera»; agregó.

«El mejor compañero que tuve, con el que conformé un binomio, es con el piloto Marcos Ligato. Llevamos más de 20 años juntos y nos ha tocado de todo, cosas buenas y malas. Ganamos muchos campeonatos seguidos durante los últimos años»; dijo el «Petizo», quien tiene una gran experiencia en el Rally Argentina.

En otro fragmento de la entrevista, García aseguró que se encuentra en Alemania junto al equipo Skoda y sostuvo: «Me gusta mucho el rally de Argentina y también correr el Rally Mundial en Córdoba, también hay otras carreras lindas del campeonato argentino que me gustan mucho en otras provincias. Tengo sueños deportivos todos los días, ahora estoy en Alemania trabajando con el equipo para correr en Estonia el nacional y después en Turquía el Mundial WRC. Estoy con el equipo Skoda, donde se trabaja al mejor nivel del campeonato del mundo».