«Hay que disfrutar entrar a la cancha, como así también cada partido y los pequeños momentos dentro del club»; asegura Fabián «Tatín» Pavese, símbolo del Carlos Paz Rugby Club, quien defendió sus colores no sólo como jugador y capitán sino también como entrenador de forwards del plantel superior. Su amor hacia estos colores están intactos y también se da el gran gusto de acompañar a su hijo Ignacio, que es parte de la categoría M19.

«Empecé a jugar al rugby a los 16 años, dos compañeros de la escuela fueron los que me llevaron: Hernán Ruiz y el «Tano» Bianchini, que en ese momento jugaban en la cuarta del Carlos Paz Rugby. Eso fue allá por el año 92. Dejé de jugar al básquet y me llevaron. Pude debutar en Primera, pero tuve que dejar de jugar por un tiempito ya que estaba muy flaco. Me puse bien en forma y volví»; cuenta «Tatín» Pavese.

«Uno de los grandes recuerdos que tengo en el club fue en un Seven Centro República, donde vinieron dos equipos de Los Pumas y Tucumán. Ahí jugaron varios jugadores que después fueron figuras nacionales e internacionales. Otro hecho que recuerdo mucho es cuando sembraron por primera vez la cancha, jugamos muchos años en el ascenso con Leo Conde de entrenador»; recordó en diálogo con EL DIARIO.

Consultado sobre su presente en el club y su compromiso con la camiseta, señaló: «Hoy estoy de entrenador de forward en el plantel superior, con Fernando Interdonato de head-coach. Por otro lado, también estoy muy activo con la categoría más 35 y se disfruta mucho. Mi momento más importante en el club fue en el 2010 cuando logramos el ascenso siendo capitán, viví una experiencia inolvidable jugando en el Chateau Carreras que es un estadio mundialista. También cuando fui jugador del año y ejemplo deportivo en 2009 y 2010, eso fue lo más significativo como jugador y persona que me regaló este club».

«El mensaje para los chicos del club es decirle que todo se hace a partir del sacrificio y dando todo siempre, dejando de lado cosas importantes pero con la cabeza puesta en entrenarse e intentar ser referente en cada una de sus divisiones. Dentro del club, primero intentamos formar buenas personas y a partir de ahí, que se vayan preparando para ser buenos jugadores. Hay que disfrutar entrar a la cancha, como así también cada partido y los pequeños momentos dentro del club»; completó.