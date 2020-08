Kyrgios se bajó del US Open con duras críticas a tenistas

EE.UU. El tenis se prepara para volver a la actividad luego de la interrupción por las competencias a raíz de la pandemia de coronavirus. El circuito ATP se reanudará con el Masters 1000 de Cincinnati el próximo 17 de agosto, pero el plato fuerte será el US Open, que comenzará el 31 de este mes. A pesar de que la situación en torno al Covid-19 aún es de consideración, se espera que muchas de las figuras del ranking estén presentes en el Abierto de los Estados Unidos.

Sin embargo, otros preferirán resguardarse. Tal es el caso del australiano Nick Kyrgios (número 40° del ranking ATP), que ayer anunció que no jugará el US Open y lo hizo a través de una dura carta en la que explicó las razones de su decisión y, además, criticó fuertemente a varios de sus colegas por las actitudes que han tenido desde el comienzo de la pandemia.

“Querido Tenis, respiremos todos y recordemos lo que es importante, que es la salud y la seguridad de la comunidad. Podemos reconstruir nuestro deporte y la economía, pero nunca recuperaremos las vidas perdidas. No tengo ningún problema con que la USTA organice el US Open y si los jugadores quieren ir, es cosa de ellos en tanto todos actúen de manera apropiada y con seguridad”, sostuvo Kyrgios en un video que difundió a través de las redes sociales.

Luego, agregó: “Nadie más que yo quiere que las personas conserven sus empleos. Hablo del tipo que trabaja en el restaurante, la gente de limpieza, los que atienden los guardarropas. Esa es la gente que más necesita recuperar sus trabajos y hay que ser justos con ellos”.

“Pero ustedes, los tenistas, tienen que actuar por los intereses mutuos y trabajar en conjunto. No pueden estar bailando sobre mesas, tomando el dinero por toda Europa o tratar de hacer dinero rápido siendo anfitriones de la próxima exhibición. Eso es muy egoísta. Piensen en los otros por una vez. De esto se trata el virus, no le importa tu número en el ranking o cuánto dinero tienes. Actúen de manera responsable”, recriminó.

Aunque no dio nombres, sus críticas parecieron apuntar a jugadores como el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, quien organizó una serie de torneos exhibición en Europa con la presencia de público en las gradas. Tras esos eventos se confirmaron varios casos de coronavirus entre los tenistas, incluido el propio Nole. En su momento, Kyrgios también disparó contra el alemán Alex Zverev que, después de estar en esos certámenes, se mostró en una fiesta rodeado de personas.

“A esos jugadores que han respetado las reglas y actuando con responsabilidad, les deseo buena suerte. Jueguen bajo su propio riesgo, yo no tengo problema con eso. Yo no jugaré este año en el US Open. Me duele en el pecho no competir en uno de los estadios más importantes del deporte, el Arthur Ashe. Pero hago esto por mi gente, mis Aussies, por los cientos y miles de estadounidenses que han perdido sus vidas. Por todos ustedes”, concluyó el australiano.