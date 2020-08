El «Pollo» Pereyra y su amor por Sportivo Rivadavia

Raúl Pereyra es mejor conocido como el «Pollo» y su vida está ligada al club Sportivo Rivadavia de Carlos Paz Sierras. Es uno de los máximos referentes que tuvo el club en los últimos años y hoy con 40 años, está a cargo de unas de las categorías formativas.

En diálogo con El Diario, habló sobre sus inicios: «Yo empecé desde muy chico a jugar en el club, cuando tenía 7 años. Jugué toda mi vida en esa institución, hice inferiores, salimos campeones en varias categorías y debuté con 15 años en Primera División».

«Sportivo Rivadavia es todo para mí, es un sentimiento muy grande el que tengo por este club. Mi viejo me llevaba a ver los partidos cuando era muy chico, viajábamos con él a todos lados. Es muy lindo y lo mejor que me pasó fue poder jugar con esta camiseta y defender estos colores, trabajo mucho en la actualidad para ayudar a los chicos que hoy son parte de las distintas categorías e inculcarles este sentimiento»; agregó.

«En el club me tocó hacer muchos amigos, porque el fútbol es un deporte que genera amistades y donde hay mucho amor y corazón. Uno se hace solidario y eso te lleva a que la gente se involucre y valore lo que uno hace, más allá de los logros deportivos. La gente te devuelve muchas cosas en lo afectivo, ya sean los hinchas o las familias que van al club. Los logros deportivos personales más importantes fueron como técnico de inferiores, con chicos que empezamos en sexta división y hasta la actualidad continuamos trabajando, un grupo de chicos que me toca seguir formando y pudimos salir campeones y protagonistas en cada una de las temporadas»; manifestó en otro fragmento de la entrevista concedida.

«El sueño que me queda de cumplir en el club, prometo y doy mi palabra que voy a trabajar mucho para que se cumpla, es ver a Sportivo Rivadavia campeón de la Liga de Punilla. Me tocó jugar cuatro finales y no poder ganar, es un deuda que tengo. Me tocó jugar torneos federales de AFA y adquirí mucha experiencia, espero que el club vuelva a estar en esa posición y pueda festejar. Mi hijo hoy juega en reserva y ojalá pueda verlo campeón en Primera División»; completó.