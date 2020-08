El ecuatoriano Piero Hincapié es el primer refuerzo de Talleres

Córdoba. La Comisión Directiva de Talleres informó ayer que Piero Martín Hincapié Reyna es nuevo refuerzo del "Matador". Piero nació en Esmeraldas, Ecuador, el 9 de enero de 2002 y se desempeña como defensor central.

El joven jugador ecuatoriano viene de Independiente del Valle, integrando ese plantel superior en los encuentros por Liga Nacional y Copa Libertadores de este 2020 y que se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2019.

El zaguero fue protagonista del conjunto ecuatoriano que en febrero de este año se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub-20 siendo titular en todos los partidos.

Además, junto a la Selección Sub 17 de Ecuador, durante el 2017 disputó el Campeonato Sudamericano y el Mundial de la categoría, llegando hasta la instancia de octavos de final.

Hincapié se incorpora al plantel superior con contrato hasta diciembre 2025, luego de ser adquirido el 50% de su pase por el valor de 1 millón de dólares.

Su representante, Manuel Sierra, dijo a Cadena 3: "Es un central zurdo, que puede jugar de lateral izquierdo. Fue campeón de la Libertadores Sub 20 y estuvo en el once ideal del Mundial Sub 17. Tiene muchísimo carácter para su edad, es maduro, líder, rápido y domina todas las facetas".

"Es un jugador completo, con muchísimo potencial. Tiene que ganar en físico, pero el potencial vale lo que hizo Talleres", agregó.

Asimismo, confirmó que Hincapié estuvo "a punto de cerrar el transfer" con el grupo del Manchester City inglés, que tiene varios equipos.

"Al final, la negociación se cayó y toca centrarse en Talleres. El chico y su entorno estamos súper contentos”, acotó. (Fuente: Cadena3)