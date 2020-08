Sergio Goycochea confirmó que se enfermó de COVID-19

El ex arquero informó en sus redes sociales que dio positivo en el test que se realizó este sábado, aunque aclaró que se encuentra sin síntomas y en perfectas condiciones de salud

Este domingo, confirmó estar contagiado de coronavirus.

El ex guardameta de 56 años decidió comunicarlo de manera personal en su cuenta de Instagram. “Hola, quiero contarles que hubo un positivo dentro de mi grupo de trabajo. Tuvimos que hacer los controles necesarios, me hice el hisopado ayer y me dio positivo. Estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma, todo bárbaro. Quería contarles esto, a cuidarse a quedarse en casa como voy a hacer yo durante los próximos 15 días”, señaló en el video posteado este mediodía.

Según detalló, el conductor de televisión y radio se habría contagiado de uno de sus compañeros con los que llevan a cabo el programa en La Oral Deportiva (Radio Rivadavia) conducido por el periodista deportivo Martín Liberman.