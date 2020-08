Carlos Bustos, el legado de un padre y una vida en el Club Sarmiento

Carlos Bustos se desempeña como entrenador de boxeo en las instalaciones del Club Social y Deportivo Sarmiento, emplazado en la zona sur de Villa Carlos Paz. Este es uno de los templos deportivos carlospacenses, que alberga uno de los cuadriláteros con mayor historia de la ciudad. Su padre, Horacio, fue quien puso junto a Santos Benigno «Falucho» Laciar al boxeo local en la cima del mundo y hoy, ese legado está más vivo que nunca.

«Yo me uní a la familia del Club Sarmiento cuando tenía 22 años, en aquel entonces, estaba recién llegado de Buenos Aires donde vivía con mi abuelo. Mi papá siempre iba para allá y me decía que venga y lo ayude con los boxeadores que él tenía. En esa época, yo estaba ligado al fútbol y era preparador físico de muchos equipos. Recuerdo que una vez vine de vacaciones a Carlos Paz y no me volví más»; aseguró Carlos.

«El Club Sarmiento tiene un significado muy especial para mí, es mi segunda casa. Hace más de 30 años que estoy en el club, donde he participado de distintas comisiones directivas. Siempre intenté ayudar y antes se hacía un trabajo de contención social muy grande. Pasó mucho tiempo y uno siente lazos fraternales muy importantes con este club»; agregó.

Asimismo, Carlos reconoce que en Carlos Paz comenzó su amor por el boxeo y dijo: «Viene de la mano de mi viejo, cuando vine a Carlos Paz comencé con la parte física de los boxeadores y terminé siendo ayudante en las peleas de mi papá. Él siempre me inculcó los valores del boxeo, miraba todas las peleas de Monzón, Galíndez y Bonavena. Estoy muy compenetrado con este deporte y el legado de mi viejo, que fue entrenador de dos campeones del mundo».

«Hice los cursos correspondientes para ser técnico de boxeo recibido, además de muchas capacitaciones. También fui presidente de la Asociación de Técnicos de Boxeo de la Provincia de Córdoba durante ocho años, que es la primera creada en el país. Dos veces me tocó ser entrenador de la boxeadora Soledad Capriolo en peleas por títulos mundiales, en Francia estuvimos muy cerca de ganar esa pelea y en Argentina también peleamos»; añadió.

«Hoy soy entrenador de muchos boxeadores jóvenes con mucho futuro, como es el caso de Santiago Cáceres, que está próximo a debutar como profesional. Lo íbamos a hacer en junio, pero se suspendió todo por la pandemia. También estoy con Brian Palacios, otro boxeador próximo a debutar en el profesionalismo. Todo lo que estoy haciendo en el boxeo lo hago gracias al legado que me dejó mi papá Horacio Bustos»; completó.