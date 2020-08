Entregaron ayudas económicas a los clubes Bolívar y Sarmiento

Villa Carlos Paz. Con la presencia del presidente de la Agencia Córdoba Turismo Esteban Avilés, del intendente municipal Daniel Gómez Gesteira y del secretario de Turismo, Cultura y Deportes Sebastián Boldrini, se llevó a cabo ayer la entrega ayudas económicas de parte del Gobierno Provincial al Club Bolívar y el Club Sarmiento. Este acompañamiento económico forma parte del Programa de Asistencia a los clubes que se puso en marcha hace algunos meses a través de la Agencia Córdoba Deportes.



El mismo comprende una ayuda económica no reintegrable y por única vez de 40.000 pesos, que se puede destinar a pago de sueldos, servicios de energía eléctrica, agua, gas; monotributistas que presten servicios de manera habitual para la institución, en especial profesores de disciplinas deportivas o también a obligaciones derivadas del mantenimiento de la infraestructura deportiva o instalaciones esenciales del club.



"Agradecemos al gobierno provincial por este apoyo a las instituciones de nuestra ciudad, es fundamental esto; hace tiempo venimos realizando un trabajo coordinado no solo para ayudas económicas sino para el funcionamiento de muchas instituciones locales", expresó el intendente Daniel Gómez Gesteira y agregó "este es un trabajo en conjunto, los clubes nunca bajan los brazos y nosotros seguramente los ayudaremos en los próximos días con subsidios municipales también".



Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés manifestó: "Este programa está en toda la provincia. En este momento de pandemia todos los recursos sirven sobre todo para los clubes locales, debemos mantener la llama de los clubes encendidas, el desafío que tenemos no es menor, cada institución está adecuando sus protocolos para poder funcionar lo mejor posible. Hoy la responsabilidad es personal, debemos seguir cuidando y cuidándonos para tener los mejores resultados".



Finalmente, los presidentes de ambas instituciones: Alfredo Alí (Club Bolívar) y Cristina Arias (Club Sarmiento) mostraron su agradecimiento por la ayuda: "Estamos pasando como todos los clubes un momento muy difícil, cualquier ayuda nos viene muy bien, estamos hace mucho tiempo parados y bienvenido sea este aporte", detalló Alí.

"Esto nos ayuda mucho por el gasto que tenemos en la institución, bienvenidas sean todas las colaboraciones a nivel provincial, municipal o nacional ya que tenemos muchas necesidades", concluyó Arias.



Municipio prepara ayuda económica



El municipio de la ciudad, además, presentará en los próximos días un importante programa de ayuda económica para las instituciones locales, continuando con un trabajo que se viene realizando desde hace años para acompañar el crecimiento de las organizaciones deportivas de la ciudad.



"Esperamos que la semana próxima podamos entregar los subsidios municipales, los clubes ya tenían una situación complicada pre pandemia y la idea es apoyarlos todo lo que podamos, también estamos tramitando ayudas económicas a través del gobierno nacional. Esta semana el Club de Remo y el Club Andino también recibirán subsidios de la provincia, ya que cuentan con todos los papeles en regla y desde el Municipio ampliaremos las entregas a más instituciones", afirmó Sebastián Boldrini.