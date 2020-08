Luis Cortece, el jugador emblema del Club de Pesca

Con 47 años, el basquetbolista Luis Cortece aún sigue vigente y el año pasado regresó al equipo de Primera División de Pesca. Se trata de uno de los grandes valores deportivos que dio la ciudad de Carlos Paz en su historia, hoy viste la camiseta del club de sus amores y juega a la par de jóvenes que tienen treinta años menos que él.

«Mi inicio deportivo en el básquet fue en San Francisco, en club El Tala, a los ocho años. Ahí comencé con el básquet y hasta el día de hoy lo sigo practicando. Me gustan todos los deportes y jugarlos también, pero el básquet siempre fue mi gran pasión, también pasé por el fútbol y el karate. Me tocó estar en muchos equipos en estos casi 40 años de trayectoria, arranqué en El Tala de San Francisco a los 7 años, a los 14 me vine a vivir con mi familia a Carlos Paz y Ricardo Chiozzi, que era dirigente del Club de Pesca, me llevó a jugar. Hice todas las inferiores en el «auriverde» y a los 18 años, pasé a Morteros de 9 de Julio jugando los provinciales y volvía a Pesca para jugar en la liga local. Pasé también por Oliva, Arroyito, Balnearia, en Instituto jugué la Liga "B" y Provincial. También me tocó una temporada estar en Sportivo Bolívar y mi retiro fue en el Club de Pesca, a los 39 años y jugando el último provincial»; relató Cortece a EL DIARIO.

Sin embargo, lo que parecía ser una despedida de las canchas, finalmente no lo fue. Es que la pasión tira más. El año pasado, recibió un llamado y una propuesta que lo entusiasmó.

«Tras un llamado de Galeazzi que es el entrenador, arranqué para probar. Con 47 años, es todo un desafío poder competir com chicos jóvenes, me puse a tono y pude cumplir. Empecé jugando 5 minutos por partido y a lo último termine la temporada jugando más de 30 minutos por partido. Este año arrancamos con mucha la ilusión, pero llegó la pandemia y lo más probable que cuando vuelva la actividad solo participe de la categoría más 35 años junto a muchos amigos»; destacó.

Al hablar de sueños, Luis expresó: «El sueño de un deportista es jugar un mundial representando a la Selección, yo tuve la posibilidad de jugar la Liga A, pero quizás al no tener representante en esa época, se me dificultó llegar».