Protocolo del fútbol: higiene, distancia y hasta seis jugadores

País. El protocolo diseñado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y aprobado por las autoridades sanitarias para el regreso a los entrenamientos a partir de mañana consta de tres puntos esenciales: higiene, distancia de un metro y medio y grupos de hasta de seis jugadores.

El protocolo para la primera semana de prácticas luego de cuatro meses de receso por la pandemia de coronavirus fue entregado a los clubes hace tres semanas y ya comenzó a regir a partir del pasado viernes cuando la mayoría de los equipos comenzaron con los testeos.

El regreso a la "normalidad" será de forma "gradual" y se divide en tres sectores: Comportamiento en los entrenamientos, diagnósticos y seguimientos y medidas para las instalaciones y los traslados.

Durante la jornada de trabajo, los jugadores deberán llegar al lugar directamente desde sus respectivos domicilios de forma individual con su propia ropa y su kit de higiene e hidratación.

Las principales recomendaciones

Según el punto 4to del protocolo de AFA, ésto es lo más saliente que se debe cumplir:

- Respetar la distancia entre personas: al menos 1,5 metros.

- No más de 6 jugadores por sesión de entrenamiento en la misma cancha.

- Los jugadores son los únicos exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas. Todo el resto de los presentes en la sesión de entrenamientos (Cuerpos Técnicos, Cuerpos Médicos, utileros, asistentes, dirigentes, etc.), deberán obligatoriamente utilizar barbijos o tapabocas todo el tiempo.

- No se permite mezclar equipos de trabajo.

- No es conveniente que en el mismo turno se entrenen jugadores de la misma posición.

-Mantener una buena higiene: Lavarse bien las manos; usar desinfectante de manos; evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz; toser o estornudar en un pañuelo o en el hueco del codo, cubriendo la boca y la nariz.

-Desinfectar el equipamiento deportivo regularmente, así como las zonas por donde más personas circulen.

-Evitar darse la mano, chocar los cinco y cualquier otro contacto físico.

-Evitar la salivación, en cualquier lugar y forma.

-Prohibir compartir cualquier tipo de infusión, especialmente el mate.

-Al lugar de entrenamiento solo podrán acudir las personas que se sometieron a la primera tanda de testeos y que hayan dado negativo.

-Las personas que arrojen resultado positivo de Covid-19 deberán ser aisladas y monitoreadas por el cuerpo médico y no podrán realizar ninguna actividad. Además se evaluarán a sus contactos estrechos.