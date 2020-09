Boca ganó de visitante y lidera su grupo

Paraguay. Boca Juniors logró anoche una victoria justificada ante Libertad en Paraguay: ganó 2-0 con un doblete de Eduardo Salvio, figura estelar del encuentro disputado en el estadio General Pablo Rojas. De esta forma quedó como único líder del Grupo H de la Copa Libertadores.

El equipo de Miguel Ángel Russo, quien no viajó a Asunción por ser paciente de riesgo y tuvo como reemplazo a su ayudante Leandro Somoza, se plantó bien desde el inicio del duelo y pudo sacar provecho en el amanecer por la calidad del Toto, que capturó un rebote en posición de ataque, se sacó un hombre de encima y definió en primera instancia sin efectividad; la bola le cayó a Gonzalo Maroni, quien se topó con el poste, pero nuevamente el balón suelto le cayó a Salvio, que fusiló al arquero rival.

Prácticamente no tuvo que intervenir Esteban Andrada en los últimos 45'. Y si bien Boca manejó los tiempos para no sufrir demasiado desgaste físico, teniendo en cuenta que hacía 190 días que no disputaba un encuentro oficial, pudo haber estirado la cuenta. Primero Walter Bou asistió a Salvio, que falló en la definición. Toto tuvo revancha y sentenciaría la historia con el 2 a 0, habilitación de Edwin Cardona mediante.