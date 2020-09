¿Qué pasará con los gimnasios carlospacenses?

Tras haber permanecido con sus puertas cerradas por largos meses, los propietarios de los gimnasios de Carlos Paz cuestionaron la recomendación del Centro de Operaciones de Emergencias (sugirió que la ciudad retroceda de fase y se suspendieran los natatorios, gimnasios y centros de estética), aseguraron que no se registró ni un solo contagio de coronavirus en el interior de un centro de entrenamiento y que cumplen con un estricto protocolo sanitario.

Luego de cinco meses sin actividad, los gimnasios y natatorios pudieron reanudar sus actividades el pasado 18 de agosto, pero días atrás, el COE recomendó que vuelvan a cerrarse de forma preventiva.

Si bien el gobierno municipal de Carlos Paz decidió mantener las flexibilizaciones tal y como están, los propietarios de gimnasios carlospacenses salieron a defender su actividad y expresaron que el pedido no tiene un fundamento lógico.

«Estuvimos cerrados por muchos meses, hubo muchos colegas que tuvieron que cerrar definitivamente porque no pudieron subsistir en cuarentena y cuando estamos tratando de volver a la actividad, salen a decir que tenemos que volver a cerrar. No se entiende esta decisión del COE, menos cuando Carlos Paz no tiene un sólo caso de contagio en gimnasios»; dijo Matías Sosa, propietario del gimnasio Knock Out durante una entrevista con EL DIARIO.

«Estamos conformando una asociación de gimnasios locales y todos coincidimos en que este tipo de acciones, lo único que hacen es sembrar el miedo en la sociedad y atentar contra nuestras fuentes laborales. Muchísimos clientes se comunicaron con nosotros para averiguar si era cierto que íbamos a cerrar nuevamente y hay otros que tienen miedo de venir, cuando en realidad los gimnasios somos uno de los sitios más seguros. Cumplimos con un estricto protocolo y es muy difícil que hay se contagie por usar una máquina de ejercicios por algunos minutos y respetando el distanciamiento social»; reconoció.

«Queremos comunicarle a la sociedad que nosotros nos vamos a adecuar a las disposiciones municipales, tanto el intendente (Daniel Gómez Gesteira) como el secretario de Turismo y Deportes, Sebastián Boldrini, nos comunicaron que Carlos Paz no adhiere a esta recomendación del COE y nosotros seguiremos trabajando, con responsabilidad y cumpliendo con todos los protocolos como venimos haciendo»; concluyó.