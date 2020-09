La FIFA suspendió de por vida al presidente de Olimpia de Paraguay

Paraguay. La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció hoy la inhabilitación de por vida del presidente del Club Olimpia de Paraguay, Marco Trovato, por manipulación de partidos y falta de cooperación durante el procedimiento disciplinario.

La sanción, que también incluye una multa de 100.000 francos suizos (107.000 dólares), fue decidida en una reunión mantenida por la citada comisión el pasado día 24, tras investigar posibles amaños en partidos por parte del histórico club paraguayo en los años 2018 y 2019.

La federación internacional señaló en un comunicado que el presidente del club cuenta con un plazo de diez días para solicitar el fundamento íntegro de la sentencia y podría recurrirla ante la Comisión de Apelación de la FIFA.

“En su reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha declarado al Sr. Marco Antonio Trovato Villalba, actual presidente del Club Olimpia de Paraguay, culpable de violar el Código Disciplinario de la FIFA por manipulación de partidos y por faltar a su obligación de cooperar durante el procedimiento disciplinario”, detalló el comunicado oficial.

“La decisión ha sido notificada en el día de hoy al Sr. Trovato Villalba, quién dispone de un plazo de diez días para solicitar el fundamento íntegro de la misma; posteriormente, se publicará en el portal ‘legal.fifa.com’. Esta decisión podrá ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la FIFA conforme a lo previsto en el art. 56 del Código Disciplinario de la FIFA”, sentenció.

En noviembre del año pasado medios paraguayos relacionaron a Trovato con Apostala, la principal firma de apuestas deportivas que opera en Paraguay, lo que llevó a un tenso enfrentamiento entre el directivo y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

A principios de septiembre, la APF confirmó a la agencia AFP que la FIFA investigaba un supuesto caso de amaño de partidos por parte del club que involucraba al presidente Marco Trovato.

“Es una denuncia de un particular que se presentó en enero y se envió a la FIFA que demostró interés y asumió dirección y competencia”, expresó en aquel entonces el secretario general de la entidad, Luis Kanonnikoff.

“Sería bueno que verifiquen quién es el denunciante. Ojalá que no terminemos en testigo falso. Ojo! (Es) una batalla más que me meten por defender a muerte a Olimpia. Les aviso. No me voy a arrodillar a ustedes y voy a seguir luchando por mi club”, se defendió Trovato a través de un tuit.

El club más antiguo de Paraguay, 44 veces campeón en su historia, con tres títulos de Copas Libertadores (1979-1991-2002) en su haber, un título como campeón del mundo (1979) y tetracampeón de los últimos cuatro certámenes de primera división, había ganado los respectivos torneos Apertura y Clausura tanto en 2018 como en 2019, aunque este año ha sido el Cerro Porteño el que acaba de ganar la primera de estas competiciones.