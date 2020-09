Belgrano cumplió con los protocolos Covid-19 en los entrenamientos

El presidente del Consejo Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO), Marcelo Frossasco, visitó el predio del Club Atlético Belgrano, de Villa Esquiú y aprobó el entranmiento con el protocolo Covid-19.

Desde el pasado jueves el plantel de barrio Alberdi retornó a las prácticas bajo un estricto protocolo sanitario dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino.

“Esta visita -expresó el funcionario- es los fines observar si se están cumpliendo los protocolos establecidos para los entrenamientos deportivos, según las exigencias de AFA y hemos podido comprobar que Belgrano acata con todo lo dispuesto”.

A más de cinco meses de la suspensión del fútbol en la Argentina, la AFA avaló el retorno a las prácticas bajo estrictas medidas de seguridad. Para ello, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó el Protocolo Sanitario COVID 19 que había presentado la entidad rectora del fútbol, lo que permitió el regreso a los entrenamientos.

Atento a las medidas preventivas de la pandemia del COVID–19 expuestas en el protocolo sanitario dictado por la AFA para la realización de entrenamientos futbolísticos, la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos observa el normal cumplimiento de las medidas en el distanciamiento en los entrenamientos, que no haya más de seis jugadores por sesión de entrenamiento en la misma cancha.

Además con excepción de jugadores y árbitros, toda otra persona debe utilizar tapaboca. No se permite la mezcla de equipos de trabajo. Por ejemplo, un árbitro no puede participar en más de un mismo grupo de entrenamiento. También no compartir equipamiento deportivo, especialmente elementos deshidratación al igual que la presencia de personal médico en los entrenamientos.

En las medidas preventivas en las instalaciones, se establece caminos de dirección única, y personal de limpieza con de vestimenta y equipamiento correspondiente.