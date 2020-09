La carlospacense Jazmín Aragón entrena con la selección argentina

La carlospacense Jazmín Aragón comenzó a entrenarse con el seleccionado argentino que natación adaptada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de Buenos Aires.

La joven comparte equipo con Daniel Giménez (Chaco), Amilcar Guerra (Buenos Aires) y Sergio Zayas (Santa Fe), quienes están preparándose bajo los lineamientos del profesor Juan Manuel Zucconi.

«Soy la cordobesa en la selección nacional de natación adaptada representando a Fadesir»; destacó la embajadora local, quien entrena de lunes a viernes en horario matutino y vespertino.

«Mi agradecimiento a todos los que de alguna u otra manera me acompañan en éste camino del alto rendimiento, apoyándome en un nuevo desafío que tengo por delante y que me he propuesto disfrutar»; destacó en sus redes sociales.