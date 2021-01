Estudiantes de Río Cuarto va en busca del ascenso a Primera

Santa Fe. Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Junín, que contará con el gualeguaychuense Claudio Pombo desde el arranque, se enfrentarán hoy en el estadio de Unión de Santa Fe, por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF), tras ganar sus respectivas zonas de la Fase Campeonato de la Primera Nacional.

El encuentro en el estadio 15 de abril de la capital santafesina comenzará a las 19:10, contará con el arbitraje de Fernando Rapallini y será televisado por TyC Sports.

Estudiantes de Río Cuarto, que buscará su primer ascenso a la máxima categoría, se metió en la final tras adjudicarse la Zona A con 13 puntos (tres victorias y cuatro empates) y mejor diferencia de gol sobre Platense.

En la última fecha, los cordobeses golearon como local a Agropecuario de Carlos Casares de 4-0, en un partido polémico donde se acusa al visitante de oponer poca resistencia, mientras que Platense venció en Vicente López a Temperley 2-1.

Por su parte, Sarmiento se impuso en la Zona B con 15 puntos (cuatro triunfos -uno en los últimos tres partidos- y tres empates), uno por encima de Atlético Rafaela (14), con quien empató de visitante 0-0 en la última fecha.

Para el Verde juninense será su cuarta final consecutiva por un ascenso que se le negó en las otras tres ocasiones (5-2 vs. San Martín de Tucumán en 2018; 1-0 vs. Arsenal y 5-3 (1-1) por penales vs. Central Córdoba de Santiago del Estero en 2019).

El gualeguaychuense Claudio Pombo ocupará un lugar en la mitad de la cancha en el equipo que dirige Mario Sciacqua.