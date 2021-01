Sarmiento venció en los penales a Estudiantes (RC) y ascendió a Primera

Santa Fe. Sarmiento de Junín vuelve a Primera: le ganó a Estudiantes de Río Cuarto la final de la Primera Nacional en la definición por penales, se consagró campeón en la cancha de Unión, de Santa Fe y jugará la próxima temporada en la Liga de Fútbol Profesional. En los 90 minutos habían empatado 1-1, y luego los juninenses se impusieron por 4-3 gracias al penal atajado por Manuel Vicentini, su capitán, a Bruno Sepúlveda, en el último remate de la tanda de cinco ejecuciones de los cordobeses.

Ahora, los riocuartenses tendrán una nueva posibilidad, cuando ingresen en semifinales al reducido de equipos que disputarán el segundo ascenso.

Sepúlveda (21) abrió la cuenta para Estudiantes, en un inicio ampliamente dominado por su equipo, que acumuló cinco ocasiones claras de gol en la primera etapa. Claudio Pombo (40) anotó el empate para Sarmiento cuando el nuevo campeón intentaba salir del ahogo impuesto por su rival.

En la segunda parte se invirtieron los roles, y fue Sarmiento quien apretó a Estudiantes y estuvo cerca de ganarlo. Algunas buenas intervenciones de Luis Ardente (el arquero que luego fallaría en la ejecución de su penal) y malas definiciones se lo impdieron. fue, al cabo, un partidazo, coronado por dos expulsiones -una por lado- sobre el final: las de Lucas Suárez en Estudiantes (a los 36 minutos) y Maartín García en Sarmiento (un minuto después).

Sarmiento encontró el ascenso en su cuarta final consecutiva: se le había negado en las otras tres ocasiones (5-2 vs. San Martín de Tucumán en 2018; 1-0 vs. Arsenal y 5-3 (1-1) por penales vs. Central Córdoba de Santiago del Estero en 2019).