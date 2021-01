Mauro Zárate: «Estando así no me sirve seguir en Boca»

Buenos Aires. Terminó la competencia y se definirá el futuro de varios futbolistas de Boca. En este momento el plantel goza de licencia hasta la próxima semana, cuando se reencuentren en Ezeiza para comenzar una corta pretemporada antes de retomar la actividad oficial. Mauro Zárate fue contundente y abrió la puerta de salida en una entrevista con TyC Sports.

“¿Si me sirve seguir así en Boca? No, lo sabemos todos, no hay que esconder esa respuesta. En su momento decidí quedarme por lo que hablé con Miguel, después no terminé siendo lo importante que quería ser. Jugando la Copa o los partidos importantes de la Copa. Pero eso se hablará en estos días con Miguel y con el Consejo. Sin discutir, no estoy para discutir ni apurar ni nada de eso”, fue la terminante apreciación del ex Vélez.

El atacante de 33 años tiene vínculo en el Xeneize hasta junio de este año y en las últimas semanas fue vinculado a Olimpia de Paraguay. “Hablaremos tranquilos, veremos que es lo mejor para el club y para mí y llegaremos a un acuerdo sin ningún problema”.

Más tarde Zárate reveló que Russo le había pedido buenas actuaciones para tomar la decisión de que jugara en la Libertadores: “No me tocó casi nunca pero siempre estuve ahí esperando que me den la chance. No llegó y no pudimos tampoco pasar en la semi con Santos, así que lo de la Copa Maradona fue una sonrisa que tuvimos, un torneo que teníamos que ganar, aunque no tapa al 100% lo que pasó en la Libertadores”. (Fuente: Infobae)