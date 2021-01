Sebastián Rossi: “Quiero clasificar a Tokio y estar en la final olímpica”

El palista Sebastián Rossi viene de conseguir un importante quinto puesto en la Copa del Mundo de Canotaje-Slalom, en Francia, y se ilusiona con la clasificación a Tokio y alcanzar la final olímpica. “Demostré que estoy en u buen nivel, por encima de Estados Unidos y Brasil que van a ser competidores directos. Sé que todo puede pasar, pero remando así tengo serias chances de clasificar en el Preolímpico de mayo en Río de Janeiro”, sintetizó el Rossi para deportes.gov.ar, quien va en busca de su tercera participación olímpica.

Durante la pandemia Rossi fue viral en las redes por sus fotos y videos entrenando en la pileta de su casa: “En marzo regresamos de Río donde estábamos preparándonos para la clasificación a los Juegos y al llegar me vino bien porque pude descansar un poco, pero enseguida necesité volver a la actividad y comenzar mi entrenamiento, del que creo pude sacar ventaja en esta Copa del Mundo ya que me parece que algunos competidores no pudieron legar en su mejor forma…”, comentó.

Y enseguida amplió: “Entonces até el kayak a una cámara de bicicleta en la pileta de casa, para que no sea tan seco el tirón cada vez que remaba, y me sirvió mucho para entrenar muy bien la parte aeróbica. Le dediqué mucho laburo, entrenaba muchas horas por día”.

“Quiero clasificar a Tokio y estar en la final olímpica”, no dudó el palista medallista panamericano en Toronto 2015 (bronce) y Lima 2019 (plateada).