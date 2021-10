Colombia intentará sumar ante el poderoso Brasil

Colombia recibirá al puntero Brasil este domingo desde las 18 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez por el partido postergado correspondiente a la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro será transmitido por TyC Sports.



El conjunto local viene de igualar sin goles como visitante ante Uruguay y no pudo meterse en la zona de clasificación directa rumbo a Qatar 2022 ya que está quinto y necesita sumar puntos. Llega con una larga lista de jugadores al límite de amarillas que condicionará al equipo teniendo en cuenta que la próxima jornada se medirá con Ecuador (3°) en un duelo clave.



Por su parte, Brasil logró llevarse un triunfo ante Venezuela por 3-1 luego de haberse ido al entretiempo perdiendo por 1-0. De esta manera, los dirigidos por Tité pudieron mantener el puntaje perfecto en lo que va de la competición.



La fecha completa



17 hs: Bolivia vs. Perú

17,30 hs: Venezuela vs. Ecuador

18 hs: Colombia vs. Brasil

20,30 hs: Argentina vs. Uruguay

21 hs: Chile vs. Paraguay