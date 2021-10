¿Qué dijo Gallardo sobre ser entrenador del Barcelona?

Buenos Aires. El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, desmintió ayer los rumores de que podría irse a reemplazar a Ronald Koeman en el Barcelona de España.



"Estaba dudando si hacer o no la conferencia después de ver lo que se habló sobre mi salida a Barcelona y sabía que me lo iban a preguntar. Todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato que tengo y de ninguna manera tengo motivos para distraerme con pensamientos ajenos. Me quedo hasta el final de mi contrato", contó el DT en la conferencia de prensa.



"Tengo el compromiso de seguir conectado con lo que representa ser el entrenador de River, nunca se me pasó por la cabeza abandonar el club", argumentó frente a las diferentes preguntas.



Además, Gallardo no dijo si lo contactaron o no desde Barcelona, como aseguraron los medios catalanes, porque "no tiene sentido y no cambia nada".