Artime: «Le vamos a seguir metiendo, esto no es para cagones»

Córdoba. El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, se refirió hoy a las posibilidades del equipo de clasificar al Reducido de la Primera Nacional luego de la derrota sufrida ayer ante Temperley.



«Se puso bravo y faltan 9 puntos. Aún el campeonato no termina. No me vuelvo loco, fui jugador de fútbol, estuve en muchas y peores situaciones. Entré al vestuario, con aliento, y le vamos a seguir metiendo: esto no es para cagones y yo no soy cagón», dijo Artime en declaraciones a Cadena 3.

«El fútbol es así, nos equivocamos y pagamos caro. Esto es trabajo. Lo entiendo al hincha de Belgrano, estoy en llamas como todos, pero tengo que transmitir la tranquilidad. Quedan tres partidos más difíciles, pero no imposibles. Belgrano está acostumbrado a acciones así. El domingo tenemos otra revancha», agregó.



Belgrano tiene 46 puntos y se mantiene en la sexta colocación de la Zona A, por debajo de la línea de Almirante Brown (55 puntos), Quilmes (54), San Martín de Tucumán (53), Tigre (51) y Agropecuario de Carlos Casares (50).



Cabe recordar, que para clasificar al Reducido que otorgará un ascenso a Primera División, «El Pirata» deberá estar entre los 4 primeros de su zona.