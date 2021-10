Un futbolista australiano grabó un video para comunicar que es gay

Australia. El mediocampista del Adelaide United Josh Cavallo decidió enfrentar a todos los tabúes que sobrevuelan al mundo del deporte y decidió contar públicamente que es homosexual con un video que marcará un antes y un después. Se convirtió en el primer jugador de la máxima liga de Australia que decide hablar sobre su orientación sexual mientras está en actividad. “Soy futbolista y soy gay”, dijo a través de un video que publicó en sus redes sociales y que rápidamente se viralizó por todo el mundo.





El video de Josh Cavallo comunicando que es gay>>



El jugador de 21 años, además, comentó que recibió comentarios de apoyo de su equipo, la liga y la federación australiana. El deportista, que fue parte de la selección sub 20 de su país, explicó que no quería seguir manteniendo en secreto su sexualidad. “Todo lo que quiero es jugar a fútbol y ser tratado en igualdad”, escribió en su cuenta oficial de Instagram. “Tratar de rendir al máximo de tu capacidad y mantener esta doble vida es agotador, es algo que nadie quiere experimentar”, subrayó.



A pesar de su popularidad mundial y su amplio número de jugadores, muy pocos hombres futbolistas optaron por hablar públicamente de su orientación sexual y la mayoría de los que lo hicieron fue tras retirarse para evitar comentarios homófobos desde las gradas o en las redes.



“Al crecer, siempre he sentido la necesidad de esconderme porque me daba vergüenza, vergüenza de no poder hacer lo que amaba y ser gay. Esconderme de quien realmente era para cumplir el que era mi sueño desde niño. Todo lo que quería era jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, aseguró Cavallo en el video.



El primer futbolista profesional en contar que era homosexual mientras estaba en activo fue el británico Justin Fashanu, en 1990, y su trágica historia fue replicada en todo el mundo ya que nunca fue aceptado en los estadios y se suicidó en 1998.



Cavallo reconoció que el caso de Fashanu pasó por su mente mientras meditaba si dar a conocer públicamente su sexualidad, pero describió el “inmenso” apoyo del club, sus compañeros y las autoridades. “Está bien ser gay y jugar a fútbol. Quiero enseñarlo a todo el mundo que está sufriendo y tiene miedo”, afirmó.



El posteo de Cavallo generó múltiples reacciones positivas en el mundo del fútbol y uno de los mensajes más resonantes llegó por parte del defensor del Barcelona Gerard Piqué: “No tengo el placer de conocerte personalmente, pero quiero darte las gracias por este paso que das. El mundo del fútbol está muy atrás y nos estáis ayudando a progresar”. El atacante del Atlético Madrid, Antoine Griezmann, también se unió a los apoyos: “Orgulloso de ti”. Gary Lineker, ex jugador inglés y actual comentarista de TV, se unió a los mensajes de aliento: “Muy bien hecho”.



Si bien no es el primer futbolista en actividad que habla sobre su orientación sexual, lo hecho por Cavallo seguramente marcará un antes y un después en el deporte mundial, en un síntoma que marca la apertura lenta pero progresiva de las distintas disciplinas hacía las distintas orientaciones sexual. Josh se inició en las categorías juveniles del Adelaide United, un club que milita en la A-League de Australia –la principal liga de ese país– y que ganó su único título local en la temporada 2015/16.



En el último tiempo fueron varios los atletas que decidieron “salir del closet”. Entre ellos, el caso más resonante fue el de Tom Daley, el joven clavadista estadounidense que consiguió la medalla de oro en el trampolín de diez metros de saltos sincronizados en Tokio 2020.



“Estoy orgulloso de ser gay y campeón olímpico”, aseguró a finales de julio. “Me siento muy afortunado por poder ser quien soy abiertamente y sin preocupaciones. Espero que algún día todos los deportistas de los países de las Commonwealth puedan ser libres para competir también siendo abiertamente las personas que son”, escribió a su vez en Twitter. (Infobae)