Medina no da pistas de la formación de Talleres para enfrentar a Defensa

Córdoba. En busca de seguir con su racha ganadora, Talleres visitará mañana desde las 18 hs a Defensa y Justicia, por la fecha 14 del torneo de la Liga Profesional de fútbol.



El DT albiazul, Alexander Medina, no ha dado demasiados datos de la formación que presentará «La T». Trascendió que el plantel no hizo fútbol tras el triunfo del miércoles contra Temperley, por la Copa Argentina, y que la prioridad fue no exigir demasiado a su plantel, porque varios jugadores lucieron fatigados.



Es el caso de Héctor Fértoli, quien trabajó diferenciado por una contusión en la pierna derecha que sufrió contra el Gasolero, llegaría bien para jugar frente al Halcón, según lo que se supo.



Y lo más probable es que Ángelo Martino y Michael Santos reeemplacen a los suspendidos Enzo Díaz y Carlos Auzqui, respectivamente.



Tampoco se puede descartar el ingreso de Mateo Retegui, quien convirtió dos tantos en la fecha pasada del torneo, en la goleada 4 a 1 contra Rosario Central, y que contra Temperley fuera suplente.



Otras posibilidades que maneja Medina para la línea de volante ofensiva son apelar a Diego García o Mauro Ortiz, en el caso de que piense en darle un descanso a Diego Valoyes, quien tuvo una actuación irregular contra el Gasolero.



Finalmente, en virtud del buen rendimiento que tuvo contra Temperley el central rosarino, el entrenador uruguayo no estaría pensando en el retorno de Julián Malatini por Juan Cruz Komar.