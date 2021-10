Preocupación por la salud de Kun Agüero

España. Sergio Agüero generó gran preocupación en el fútbol mundial luego de pedir el cambio durante el primer tiempo del encuentro entre Barcelona y Alavés. El Kun se tomó el pecho, quedó tendido en el suelo e inmediatamente fue sustituido. Los médicos del club decidieron trasladarlo al hospital y en las últimas horas emitieron un parte médico.



“Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico”, detalló el Blaugrana sin dar mayor información sobre el tema. Los medios españoles publicaron imágenes de la ambulancia que llevó al atacante de 33 años desde el Camp Nou rumbo al centro médico y el medio catalán Sport informó que el deportista sufrió una “leve taquicardia que le provocó falta de aire y un mareo”.



“Le he preguntado cómo estaba y me ha dicho que estaba un poco mareado y ahora me he enterado que lo han llevado al hospital a hacerse pruebas”, declaró Sergi Barjuan, el entrenador interino que tomó el mando del Barcelona a partir de este encuentro tras la salida de Ronald Koeman y a la espera de que el club contrate un nuevo DT.



La alarma se encendió en el Camp Nou cuando corría el minuto 38 del primer tiempo en el duelo que mantuvieron Barcelona y Alavés por la 12ª fecha del torneo local. Agüero saltó con un rival y segundos después comenzó a exponer síntomas de malestar. El árbitro paró el encuentro y el futbolista se lanzó al césped para aguardar la atención médica. Finalmente, y a pesar de que ingresó la camilla para retirarlo, optó por salir de la cancha caminando: le dejó su lugar al brasileño Philippe Coutinho.



Las cámaras de la transmisión oficial no registraron ningún golpe y tampoco algún síntoma de problema muscular. Sí, en cambio, mostraron que Agüero se tomó el pecho antes de tirarse al suelo. Por eso la preocupación fue mayor a la habitual.



Este encuentro, que terminó 1-1 por los goles de Memphis Depay y Luis Rioja, marcó la quinta presentación del futbolista de la selección argentina con la camiseta del Barcelona. Si bien llegó en el mercado de pases de mitad de año, una lesión en el gemelo lo mantuvo por alrededor de dos meses fuera de actividad y recién pudo tener su debut días atrás en un choque contra Valencia. El gol que anotó en el clásico ante Real Madrid (que fue derrota 1-2) le permitió ganarse la primera titularidad en el choque contra Rayo Vallecano de la jornada anterior que terminó con derrota para el Blaugrana y marcó la salida de Ronald Koeman como entrenador del club. Ante Alaves firmó su segunda titularidad. (Infobae)