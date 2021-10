Mike Tyson cerca de pelear con el Youtuber Logan Paul

EE.UU. A los 55 años, Mike Tyson sigue pensando en subir al ring. Y su figura continúa siendo un imán para aficionados del boxeo y también para los neófitos. A fines de 2020, Iron Mike volvió a pelear: protagonizó una exhibición ante Roy Jones Junior en el Staples Center de Los Angeles, en la que fue superior a su adversario. Y la recaudación total, incluyendo los abonos por Pay Per View, sorprendió a propios y a extraños, dado que se enfrentaron dos pugilistas retirados: fue de 80 millones de dólares.



De esa suma, Tyson recibió diez millones, mientras que Jones Jr. se quedó con un millón de la moneda estadounidense. El oriundo de Brooklyn llevaba 15 años sin moverse sobre un cuadrilátero, dado que dejó la actividad profesional en el 2005 tras perder ante el irlandés Kevin McBride y le puso punto final a su trayectoria con 35 triunfos (29KO), 10 derrotas y 1 empate.



Pero tras su último combate, continúa entrenándose con fiereza, aguardando por una nueva oportunidad entre las cuerdas. A lo largo de 2021, se especuló con una nueva revancha ante Evander Holyfield, quien sufrió un fulminante KO en el primer round ante el ex campeón de UFC Vitor Belfort el pasado 12 de septiembre. También se habló de un choque ante Lennox Lewis.



Pero, ¿y si la próxima presentación de Iron Mike es ante el Youtuber Logan Paul? “Demonios, sí. Lo haría, eso sería mucho dinero. Esas son las peleas que generan dinero. Esos tipos tienen 75 millones de personas viéndolos”, sorprendió Tyson ante la consulta de Freddie Gibbs en su podcast Hotboxin. ¿Por cuánto dinero se lanzaría a la aventura? “Podría con 100 millones de dólares, ellos harán cualquier cosa. No les importa que les den una paliza por 100 millones de dólares”.



Los hermanos Logan y Jake Paul, quienes alcanzaron la fama como influencers, irrumpieron en los rings peleando con deportistas profesionales. Logan, por caso, se probó en junio contra una leyenda, Floyd Mayweather, quien no pudo vencerlo en el Hard Rock Stadium de Miami.



“Estoy como, ‘hermano, literalmente pasé por todo esto, no puedes decirme que no puedo vencer a Mike Tyson. Hermano, es viejo, viejo’”, declaró Logan Paul posteriormente en su podcast, entusiasmado por un posible choque. Sin embargo, también reconoció que desde su entorno le recomiendan no medirse ante Iron Mike: “Mi abogado lo mencionó y me dijo: ‘No, Tyson te arrancará la cabeza, no tienes ninguna posibilidad’”.



Lo cierto es que Tyson y Logan se habían encontrado en el podcast del youtuber en diciembre de 2020 y en ese momento el ex boxeador le recomendó al joven entusiasta que no se subiera al cuadrilátero para enfrentarse a Mayweather. Pero, después de la pelea, el ex púgil que se adueñó del boxeo durante finales de la década del ‘80 y principios de los ‘90, lo felicitó por su performance: “Estoy orgulloso de ti, pateaste traseros, estoy orgulloso de ti. Todo el mundo habla de ti, eres el hombre. Peleaste ocho asaltos contra el mejor de todos los tiempos. Lo atrapaste con esos golpes”. ¿Se dará el cara a cara menos pensado? (Infobae)