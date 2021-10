Con 5 partidos, arranca la triple fecha de Eliminatorias

País. Cinco partidos se jugarán hoy, en el arranque de la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Además del encuentro entre Argentina y Paraguay (desde las 20 hs en Asunción), jugarán Uruguay vs. Colombia, Venezuela vs. Brasil, Perú vs. Chile y Ecuador vs. Bolivia.



El seleccionado de Uruguay, con el regreso de sus dos grandes figuras, Suárez y Edinson Cavani, recibirá hoy a Colombia en un partido de significativa trascendencia ya que puede marcar gran parte del futuro de ambos en las Eliminatorias Sudamericana para el Mundial de Qatar 2022. El partido se jugará desde las 20.00 en el estadio Gran Parque Central, perteneciente al club Nacional, con el arbitraje de Jesús Valenzuela, de Venezuela.

Por su parte, el líder Brasil, sin la presencia de su máxima figura Neymar, visitará hoy a Venezuela, último en la tabla de posiciones, en un encuentro de la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. El partido se jugará desde las 20.30 en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, ubicado en Caracas, será arbitrado por el peruano Kevin Ortega y televisado por la señal de cable TyC Sports 2.



Asimismo, el seleccionado de Perú, entrenado por el argentino Ricardo "Tigre" Gareca, recibirá hoy a Chile en un encuentro importante para ambos y válido por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El partido se jugará desde las 22 horas en el estadio Nacional de Lima, será arbitrado por el uruguayo Christian Ferreyra y televisado por la señal de cable TyC Sports.



Finalmente, Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, recibirá este jueves a Bolivia por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas, con la misión de sumar tres puntos para alimentar su sueño de estar en el Mundial de Qatar 2022. El partido se jugará en el estadio Monumental de Guayaquil desde las 21.30, será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán Pérez y televisado por DirecTV.