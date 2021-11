Argentina visita a Uruguay buscando otro triunfo

Uruguay. La Selección Argentina visitará esta noche a Uruguay por la fecha 13 de una nueva jornada de Eliminatorias Sudamericanas, desde las 20, en el Estadio Campeón del Siglo. El encuentro será dirigido por el venezolano Alexis Herrar, con transmisión por TyC Sports y la TV Pública.



La buena noticia para el conjunto albiceleste es que ayer Lionel Messi trabajó a la par del grupo y no tendría mayores inconvenientes. No obstante, la idea es que juegue solo un rato contra Uruguay, y habrá que ver si es arrancando de titular o sumando minutos desde el banco de suplentes. En cambio, para el duelo frente a Brasil se espera que pueda estar a disposición del entrenador.



Por su parte, Paredes se está recuperando de un desgarro en el cuádriceps que sufrió ante Perú, a mediados de octubre, y no pudo volver a sumar minutos desde entonces. Cabe señalar que desde el conjunto parisino manifestaron su enojo por la convocatoria. "No estamos de acuerdo en dejar ir por Selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física", expresó Leonardo, director deportivo del equipo. Frente a Uruguay, su lugar lo ocuparía Guido Rodríguez.



Además, la baja confirmada para esta doble fecha es la de Nicolás González, quien a pesar de que había sido incluido en la lista oficial, fue desafectado tras continuar dando positivo por coronavirus.



El conjunto uruguayo tendrá varias ausencias importantes para el cruce frente a la Albiceleste entre las que se destacan las de Edison Cavani, Nicolás De la Cruz, Sebastián Coates y Federico Valverde -este último también suspendido-.



A ellos se les suman las bajas de Giorgian De Arrascaeta, Darwin Núñez, Maximiliano Gómez y Matías Viña, por lo que el Maestro deberá rearmar el rompecabezas en un partido clave si quiere seguir con chances de ir a Qatar 2022.



Por otro lado, el arquero Fernando Muslera está en duda ya que sufrió una fuerte torcedura en un dedo de una de sus manos y debió abandonar el entrenamiento del miércoles. Por lo tanto, si no llega, su lugar sería ocupado por Martín Campaña.



Los de Scaloni vienen de mostrar un gran nivel en los últimos tres partidos, que se llevaron a cabo durante octubre, y acumuló una igualdad en Asunción, mientras que después consiguió dos victorias en el Monumental, frente a Uruguay y Perú. Por eso ocupa el segundo puesto con 25 unidades y se encamina a la Copa del Mundo.



Por su parte, Uruguay igualó con Colombia de local, pero luego fue goleado ante Argentina y Brasil, respectivamente. De esta manera cayó al quinto lugar de la tabla, está en zona de repechaje, y debe volver al triunfo para no correr riesgo de quedarse afuera.