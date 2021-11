El gesto del Dibu Martínez que emocionó a un niño

Uruguay. Sin planearlo, un niño hizo una travesura y recibió la propia camiseta de Emiliano “Dibu” Martínez firmada por toda la Selección. Todo ocurrió a la salida del partido en Montevideo, luego del triunfo de Argentina frente a Uruguay por las Eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022.



El arquero tuvo el gesto con el pequeño tras verlo levantar un cartel que decía: “Dibu, regalame tu camiseta”. En ese momento, a pocos minutos de irse, el Dibu se bajó del micro y se la entregó en sus manos.

Sin embargo, después el nene hizo una gran confesión frente a las cámaras de TyC Sports que sorprendió a todos. “Entré al vestuario, vi un cartel que estaba tirado y me lo quedé. No lo escribí. Lo encontré tirado en las escaleras del vestuario y me lo quedé”, contó.



Después, con pura emoción y alegría, aprovechó para dedicarle unas palabras: “Dibu, sos un capo, te banco hasta la muerte, sos el mejor arquero del mundo”. “Sos mi ídolo, te amo”, agregó otro nene. (El Doce TV)