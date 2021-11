Kun Agüero: «Si me dicen que no puedo seguir, no sigo más»

España. Las últimas horas de Sergio Agüero fueron una revolución. En horas del mediodía en España, una información que se brindó en Catalunya Ràdio generó un cimbronazo en la interna del Barcelona. Según datos que brindó la periodista Marta Carreras, el Kun tendría una arritmia cardíaca que no es benigna, lo que pondría un signo de interrogación de cara al futuro de carrera como futbolista profesional.



Poco tiempo después, fue el propio jugador del equipo culé el que utilizó sus redes sociales para referirse al tema que se hizo viral y llegó a todo el mundo. “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”, publicó el Kun.

Más allá de lo que el futbolista escribió en su cuenta oficial, en el programa Los Ángeles de la Mañana brindaron más datos sobre la situación actual de su estado de salud. Pía Shaw, periodista del segmento que se emite todos los mediodías por Canal 13, habló con Agüero por WhatsApp.



“Ahora estoy esperando para hacer las pruebas. Todavía no hice la primera. Raro lo que se dice, después veremos qué es lo mejor. Ahora es cuestión de paciencia”, relató Shaw las palabras que le escribió el ex jugador del Manchester City desde la capital de Cataluña.



“Volví para que me vea el médico. Ahora me quedó acá para seguir con la recuperación”, agregó en relación a un viaje que hizo a Andorra en los últimos días.



Acto seguido, Agüero amplió la información sobre el plan que realizó el Barcelona para programar su posible vuelta en el caso que la arritmia detectada le permita volver a la práctica del fútbol profesional.



“Esto del corazón lleva tiempo. Por lo menos, son seis meses. Yo ya tengo 33 años. Esperar seis meses más otros tres meses de entrenamiento para ponerme bien es complicado”, dijo el delantero que disputó tres Mundiales con la selección argentina.



“Son 9 meses de estar parado, o sea todo el año. Entonces, especulan seguramente con eso. Pero bueno, yo según lo que me digan la otra semana, o en las siguientes pruebas, veré que se hace”, agregó.



Por último, la panelista dejó un frase que le escribió el Kun si se confirma que por su problema cardíaco no puede continuar jugando. “Si me dicen que no puedo seguir, no sigo más”, contó Shaw que le dijo el futbolista que alcanzó a jugar sólo cinco partidos en el club blaugrana y en el que anotó un gol en el clásico que el por entonces conjunto de Ronald Koeman cayó ante el Real Madrid como local.



El delantero surgido de la cantera de Independiente sufrió un malestar torácico durante el duelo ante Alavés en el Camp Nou, por el que fue reemplazado tras tomarse la garganta y el pecho. En el primer parte médico difundido por el club catalán informaban que el deportista estaría apartado de los campos de juego por tres meses para seguir con un tratamiento que le permitiera volver al ruedo lo antes posible. Sin embargo, las últimas pruebas marcarían un panorama menos alentador. (Infobae)