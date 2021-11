Scaloni: «Cuando no se puede jugar bien, hay que adaptarse»

Uruguay. Argentina dio otro paso importante camino a su clasificación al Mundial de Qatar 2022: derrotó por la mínima a Uruguay en Montevideo y estiró su invicto a 26 cotejos. Tras el 1-0 como visitante, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que analizó lo que dejó el encuentro.



Sobre los merecimientos, admitió: “Hay veces que se necesita ganar, hoy lo conseguimos, seguramente no jugando bien, pero cuenta. Estos son los partidos en los que necesitamos dar un salto como equipo. A veces no se puede jugar bien porque el rival propone y juega, hay que adaptarse. Nosotros nos adaptamos al partido que se dio y eso es una señal importante, buena, como equipo”. En cuanto a las claves del match, puntualizó: “El gol de Ángel (Di María) y que ellos tuvieron y no la metieron, ahí está la realidad de todo. Fuimos concretos y ellos no”.

¿Qué dijo sobre la suplencia y el estado físico de Lionel Messi? “Con Leo decidimos que no juegue porque venía de una inactividad y porque iba a ser un tipo de partido como el que se dio. Que entrara en el segundo tiempo para que vaya agarrando ritmo pensando en Brasil”, aclaró. Es decir que, a priori, el capitán albiceleste estará de entrada el martes en el choque en San Juan.



La Albiceleste estuvo lejos de brillar y Scaloni encontró los motivos para no encontrar el buen juego asociado que venía exhibiendo: “Uruguay tiene jugadores que presionan, la cancha no estaba del todo bien, se levantaba. Ellos están en una situación comprometida, por momentos arriesgaban de más en la presión. Las dos o tres veces que salimos de esa presión, tuvimos situaciones para concretar. El resto del partido estuvieron muy intensos, muy reactivos y no dejaban que circulemos”.



E insistió: “Del fondo salimos bien, el problema era en mitad de la cancha, donde no fue fluido el juego. Nos atascábamos porque nos presionaban bien. Sabíamos que el partido iba a ser así. No había que ser un experto para saber el partido que se iba a dar. Ellos necesitaban los puntos. Nosotros tendríamos que haber filtrado y juntado más pases en la zona central y tres cuartos de cancha. Cuando lo hicimos, creamos dificultad, pero lo hicimos pocas veces”.



Por último, sacó a relucir lo que pondera a sus dirigidos: “Saben lo que pienso de este equipo, de este grupo. Estoy enormemente orgulloso de lo que estamos haciendo. Cuando digo que entra uno, sale otro y el equipo no se resiente, es por los partidos como el que se dio hoy. Podés no jugar bien porque el rival lo impide, pero las ganas de este equipo es superior a cualquier cosa y estoy orgulloso de entrenarlos”. (Infobae)