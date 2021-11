¿Cuánto cuestan los paquetes para viajar al Mundial?

País. Porque puede tratarse del último Mundial de Lionel Messi y porque, además, llega un año después de haber logrado la tan festejada Copa América en Brasil, el Mundial de Qatar 2022 será especial. Y más ahora que Argentina ya está clasificada.



Es por eso que muchos argentinos ya están haciendo cuentas, ahorrando y buscando la manera de estar presente.



En ese contexto, distintas agencias de turismo ya cuentan en sus portales con paquetes para viajar en noviembre del año próximo a la máxima cita del fútbol global. En algunos casos, es posible reservar desde ahora con la chance de obtener el reembolso si surje algún imprevisto personal.



Los precios oscilan entre los u$s4.928 hasta los u$s7.869, dependiendo de la cantidad de partidos a los que se desee concurrir, el hospedaje y si cuenta o no las entradas para los partidos. Ese valor no incluye los tickets aéreos, ya que aún no están disponibles por parte de las aerolíneas, pero se estima que pueden costar entre u$s1.000 y u$s1.300, según las escalas y el tiempo de viaje elegido.



Así, por ejemplo, la agencia Rotamund tiene un programa para los primeros dos partidos de la fase de grupos, cuyo precio es de u$s4.928: incluye ocho noches de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas en Doha (capital de Qatar y epicentro de la Copa del Mundo), excursiones por la ciudad y el desierto, traslados desde el aeropuerto y hacia los estadios, y asistencia al viajero. No cuenta, en este caso, con los aéreos y las entradas.



Si la idea es ver los tres partidos de la primera ronda, con doce noches de hotel y los mismos servicios incluidos, el precio del paquete sube a u$s6.317.



Por su parte, desde la firma Buteler Viajes ofrecen el paquete para los tres primeros partidos y con las entradas incluidas. En ese caso, el valor es de u$s7.159 (sin aéreo) y cuenta con alojamiento por 13 noches en un hotel de Dubai, con traslados desde esa ciudad a Doha los días de partido, asistencia médica y los tickets para los encuentros de la Selección en categoría 2.



Por Andrés Iglesias (IProfesional)