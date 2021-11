Doman se postularía en las próximas elecciones de Independiente

Buenos Aires. Todo indica que, en las próximas horas, Fabián Doman se convertirá en candidato a presidente de Independiente por un espacio opositor al oficialismo que encabeza Hugo Moyano. “Venimos muy bien, pero todavía faltan detalles”, le confirmaron a Infobae cerca del conductor. Lo acompañarían en el trinomio Néstor Grindetti, intendente de Lanús, y el también periodista y presentador Juan Marconi.



Las próximas 48 horas serán cruciales para cerrar el armado del grupo dirigencial. “Estamos intentando sumar para el frente a la mayor cantidad posible de gente de diferentes espacios”, anunció la misma fuente. El diputado nacional Cristian Ritondo, de Juntos, también es parte del entramado político que buscará entronizar a Doman y apostar al resurgir de Independiente, que transita importantes dificultades económicas. De hecho, ayer se reunieron Doman, Grindetti y Doman en el café Tabac para continuar avanzando en el acuerdo.



Los comicios en el club de Avellaneda están despertando mucha polvareda por distintos motivos. El oficialismo había filtrado que Hugo Moyano iría por su tercer mandato, pero el propio líder sindical se encargó de poner en duda esa información en una entrevista con el programa partidario Rojos de Pasión.



Doman no es la única personalidad que está cerca del escenario político del club de Avellaneda. En el costado de la oposición el empresario Daniel Grinbank también había confirmado que no será candidato a presidente, aunque en los últimas semanas volvió a especularse con la chance de que juegue de alguna manera. Incluso el ex tenista Gastón Gaudio arriesgó que podría someterse a la decisión de los socios.



La fecha pautada para el cierre de listas es el 19 de noviembre, mientras que el 19 de diciembre se desarrollarán las elecciones. (Infobae)