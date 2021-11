Santiago Lange ya entrena para los JJ.OO. con nueva compañera

Buenos Aires. Santiago Lange, que a los 60 años comenzó este mes los entrenamientos para los Juegos de París 2024 junto con Victoria Travascio, su nueva compañera en la clase Nacra 17, aseguró que ese desafío "es el más grande y difícil de su carrera".



"Este es el desafío más grande y difícil de mi carrera deportiva. Y a eso le tengo que sumar mi edad. Estoy grande ya y la verdad es que cuesta, cuesta muchísimo", admitió Lange en declaraciones a Télam.



"No hay nada que me impulsa ni es una decisión. Tengo ganas de volver a tener este desafío, de seguir entrenando, de intentar llegar a los Juegos Olímpicos. Es tan simple como eso. Me sale de adentro. Pienso y trato de que no sea así y de buscar otras cosas para hacer en la vida, que las tengo, pero naturalmente, voy para ese lado", puntualizó.



Lange, de 60 años, comenzó este mes los entrenamientos y planificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 junto con Travascio, de 33 años, doble medallista panamericana en la clase 49er FX, luego de formar dupla con Cecilia Carranza Saroli desde 2014 a 2021.



Travascio junto con Sol Branz ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y de bronce en Lima 2019 y además terminaron 13ras. en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y quintas en Tokio.



Lange compitió en siete Juegos Olímpicos: Seúl 1988 (Clase Soling), Atlanta 1996 (Laser), Sydney 2000 (Tornado), Atenas 2004 (Tornado), Beijing 2008 (Tornado); Río de Janeiro 2012 y Tokio 2020 (Nacra 17).



El velista argentino obtuvo las medallas de bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008 junto con el correntino Carlos Espínola en la clase Tornado; y luego, en sociedad con la rosarina Cecilia Carranza Saroli - -ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 en la clase Laser Radial- la presea de oro en Río de Janeiro 2016, primera medalla olímpica dorada en la historia de la vela argentina.



En septiembre de 2015, Lange, padre de Yago y Klaus -séptimos en la Clase 49er en Río 2016-, fue sometido a una operación en la que se le extirpó un tumor en un pulmón.



En la historia olímpica, la vela argentina conquistó diez medallas: una de oro, cuatro medallas de plata y cinco de bronce, de las cuales cuatro fueron ganadas por el correntino Carlos "Camau" Espínola. (Télam)