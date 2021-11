Federal A: Racing de Córdoba va por la final del Reducido

Santiago del Estero. Con un once titular que será el mismo de los cuartos de final, el plantel de Racing de Nueva Italia se fue ayer a Santiago del Estero para enfrentar hoy a las 18 a Chaco For Ever en el estadio de Mitre, por la semifinal del Reducido del Federal A por el segundo ascenso. El encuentro será televisado por Canal 10.



Hernán Medina repite la formación del triunfo sobre Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 2-0 en Rafaela. Ratifica a Mariano Martínez en el mediocampo y a Nicolás Parodi en la ofensiva, para jugar con dos tanques en el área.



Calidad Rodríguez; Santiago Rinaudo, Marcio Gómez, Facundo Rivero y Juan Albertinazzi; Franco García, Emanuel Giménez, Martínez y Leandro Fernández; Parodi y Martín Garnerone; la alineación Albiceleste para el duelo con los chaqueños.



Chaco For Ever, por nombre e historia uno de los candidatos al ascenso, superó en la instancia anterior a Cipolletti por penales. La otra llaves es con el duelo entre salteños, Gimnasia y Tiro-Central Norte. En caso de empate, los partidos se definen por penales. Tanto Racing como Chaco contarán con 4.000 lugares en las populares.