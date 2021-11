Con 4 partidos, continúa la Liga Profesional

País. Con 4 partidos, continuará hoy la fecha 23 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Se enfrentarán Unión vs. Atlético Tucumán, Racing vs. Lanús, Central Córdoba vs. Arsenal y Platense vs. Huracán.



Unión de Santa Fe será local de un Atlético Tucumán en severa crisis deportiva con la misión de una victoria que lo mantenga en carrera por la clasificación a la Copa Sudamericana 2022. El partido en el estadio 15 de Abril se jugará desde las 17 con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de Fox Sports Premium.



Luego Racing, tras sufrir una goleada del campeón River Plate y con la sensible baja del arquero Gabriel Arias, buscará enderezar el ciclo de Fernando Gago como entrenador cuando reciba a Lanús en un partido clave para la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. El partido se disputará desde las 19.15 en el estadio Cilindro de Avellaneda, con Darío Herrera como árbitro y televisación de TNT Sports.



La “Academia” necesita de una victoria para calmar los ánimos luego de la dura goleada 4-0 y la mala imagen del equipo el pasado jueves en el estadio Monumental ante el Millonario.



Huracán visitará a Platense, que suma tres fechas sin ganar en el torneo 2021 de la Liga Profesional, en busca de una victoria que lo mantenga con chances de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Fernando Echenique y se podrá ver por la TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.



El “Globo” volvió a la victoria ante Patronato (1-0) en Parque de los Patricios luego de tres fechas y se ilusiona con meterse en la próxima Copa Sudamericana luego del cupo que liberó el título anticipado de River Plate.



Platense consiguió un valioso y agónico empate contra Lanús (3-3) en el sur bonaerense pero todavía no encuentra regularidad en su regreso a la máxima categoría ya que suma tres fechas sin triunfos.



Finalmente, Central Córdoba recibirá a Arsenal, que está en caída libre en el torneo 2021 de la Liga Profesional luego de la partida del entrenador Sergio Rondina, actualmente en el equipo de Santiago del Estero. El partido se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Madre de Ciudades, será arbitrado por Silvio Trucco y transmitido por TNT Sports.



Sergio “Huevo” Rondina, entrenador de Central Córdoba desde septiembre, enfrentará a Arsenal, el club del que se despidió en agosto luego de gran ciclo de tres años y medio.



Arsenal todavía no asimiló la partida de Rondina ya que en su reemplazo pasó Israel Damonte, quien renunció en la fecha 21, y ahora volvió como interino Darío Espínola, quien debutó el jueves con una derrota ante Unión (1-0) en Sarandí.