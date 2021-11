Lionel Messi y una dedicatoria especial a los compañeros de la Selección

Lionel Messi ganó hoy su séptimo Balón de Oro al ser elegido como el mejor futbolista de la temporada 2021 en un evento realizado por la revista France Football en la ciudad de Paris, y expresó su deseo de compartirlo con sus compañeros de la Selección argentina.

"Me preguntaban cuándo me iba a retirar, hoy me toca estar feliz en París y feliz de estar acá. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no sé cuánto me queda pero ojalá que sea mucho porque amo el fútbol", expresó Messi.

Noticias Relacionadas Messi logra su séptimo Balón de Oro de su trayectoria y lo hace único

Y agregó: "Quiero agradecerles a todos mis compañeros del Barcelona y del París. Y especialmente a mis compañeros de la Selección argentina y al cuerpo técnico".

En ese sentido, continuó: "Siempre que me daban este premio sentía una espina por no conseguir algo con mi país y hoy puedo disfrutarlo. Este premio es por lo que hicimos en la Copa América y quiero compartirlo con todos mis compañeros de la Selección".