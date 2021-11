Volvieron los campeones: los carlospacenses premiados en Egipto

Los carlospacenses Matías Sosa Campi y Luciano Romero tuvieron una destacada actuación en el Mundial de Kickboxing de Egipto, el primero cosechó la Medalla de Oro y el otro consiguió Medalla de Plata. Viajaron a la ciudad de El Cairo para representar a nuestro país y contribuyeron para que Argentina fuese elegido como el mejor equipo.

En total, la delegación albiceleste se trajo 36 medallas de oro, 14 de plata y 12 de bronce.

Matías Sosa Campi sostuvo a EL DIARIO: «Competimos en varias modalidades, yo fui como coach y estando allá, me encontré con la sorpresa de que me desafío Austria. Gracias a Dios, competí y gané la pelea. Lucho estuvo muy bien, no me sorprendió porque yo sé cómo está preparado él. Se anotó en tres modalidades y trajo la Medalla de Plata. Vamos a seguir con la pelea, él ya está listo para pelear y salimos el mejor equipo de la copa. En el mundo, estamos rankeados como los primeros».

«Volvemos muy felices, con el grupo motivado y vivimos cosas muy lindas. Chile estuvo alentando por nosotros, Polonia nos vino a felicitar después de la pelea y nos decían que éramos los peleadores del infierno. Porque nos pegan, nos tumban y seguimos»; contó.

De cara a un importante evento que se celebrará el próximo 27 de noviembre, el entrenador adelantó: «Próximamente, se viene un evento en San Antonio y estamos trabajándolo con la intendenta Patricia Cicerone. La idea es hacerlo el próximo sábado 27 de noviembre con cincuenta peleas en un día. Vendrán competidores de diferentes provincias y serán un evento muy bueno».