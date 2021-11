Los elogios de Luis Suárez a Marcelo Gallardo

Francia. En la previa de la entrega del Balón de Oro 2021, uno de los 20 candidatos fue Luis Suárez quien resultó entrevistado en la alfombra roja, además de luego, ya en la gala, entregarle el premio a su amigo Lionel Messi. Allí le hizo un guiño a Marcelo Gallardo, cuando fue consultado sobre las posibilidades de que el actual entrenador de River Plate pueda tomar el cargo de seleccionador en Uruguay, que hoy está afuera del Repechaje en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.



Aunque, primero, el goleador charrúa se refirió a la salida de Óscar Washington Tabárez, luego de 15 años a cargo de la selección celeste, en su segundo ciclo a cargo. “Obviamente hablé con él y con todo su cuerpo técnico por lo que significó en mi carrera. Les di mi agradecimiento y mi apoyo en ese momento complicado, ya que no es solamente culpa de él, sino que nosotros tenemos también nuestra culpa”, aseguró el goleador de 34 años.



Cuando en TNT Sports le preguntaron por Gallardo y sobre sus pergaminos, el atacante del Atlético Madrid indicó que “ya lo dice todo lo que hizo a nivel internacional. Tiene un prestigio que como jugador lo ha tenido y como entrenador lo ha mostrado mucho más en estos siete u ocho años en River Plate, ganando casi todo. Sería un privilegio”.



Sobre el tema, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso Labat, se contactó con el representante de Gallardo, Juan Berros, quien le habría indicado que hasta que no terminen las competencias de River Plate el Muñeco no analizaría ninguna alternativa, sin perjuicio de que el 31 de diciembre próximo vencerá su contrato con el club de Núñez.



El jueves pasado, luego de consagrarse campeón de la Liga Profesional Gallardo aseguró que “voy a replantearme seriamente seguir o no”, lo que generó incertidumbre en el mundo riverplatense. No obstante, en el hipotético caso de que no renueve su vínculo, la alternativa de dirigir a una selección en principio no seduciría a Gallardo, alguien acostumbrado al trabajo diario.



Desde Uruguay dejaron trascender que están dispuestos a darle a Gallardo un control absoluto de las selecciones. El Comité Ejecutivo de la AUF, por unanimidad, considera que Napoleón es el hombre elegido y estaría dispuesto a esperarlo, al menos hasta después del 18 de diciembre, cuando River Plate juegue contra Colón de Santa Fe por la Supercopa Argentina. Se medirá ante el Sabalero, que ganó en el primer semestre la Copa de la Liga Profesional.



El conjunto charrúa, hoy afuera de la zona de Repechaje, es séptimo en la tabla con 16 unidades, una menos que Perú. En los cuatro partidos que le quedan visitará a Paraguay (27/01), será local ante Venezuela (01/02) y Perú (24/03) y definirá su suerte con hasta ahora un rival directo, Chile, en Santiago (29/03). (Infobae)