Una policía se subió al podio en la primera maratón de su vida

Una policía corrió por primera vez la maratón que se hizo en la costanera del lago San Roque y se subió al podio. Obtuvo el segundo puesto en la competencia de 10 kilómetros que se hizo por el Día del Policía y donde participaron más de 1200 efectivos de toda la provincia de Córdoba.

La agente Lara Montoya (27) ingresó hace cinco años a la fuerza policial y después de haber pasado por la comisaría de Bialet Massé, actualmente se desempeña en la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Sur.

Si bien nunca antes había participado en una competencia, practica natación y futbol y tiene un perro galgo que la incita a correr todos los días a la costanera.

La agente Lara Montoya contó a EL DIARIO: «Casi que no me anoto, hacia dos semanas que había dejado de correr por el clima y la última vez corrí 4 kilómetros. No había descansado mucho tampoco la noche anterior, ni me había alimentado bien para hacer esa carrera, pero me mentalicé que la iba a terminar. En un momento, pasó un hombre en bicicleta alentando a su señora y yo me lo tomé como que el aliento era para mí. Fue una experiencia muy linda y ya me anoté para la próxima carrera, que será el 5 de diciembre, esta vez voy a llegar mejor preparara y descansada».

«Creo que tuve la suerte de principiante y pienso seguir. Con mi perro galgo como entrenador, salimos a correr juntos todos los días por la costanera de Villa Carlos Paz»; completó.