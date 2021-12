Ferro le pedirá a la AFA volver a jugar el partido contra Quilmes

Buenos Aires. El pasado lunes, Ferro Carril Oeste y Quilmes protagonizaron el partido de vuelta de una de las semifinales del Reducido para lograr el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Con la serie igualada, el árbitro Nicolás Lamolina pitó un polémico penal que le permitió al Cervecero ponerse en ventaja y lograr así el pasaje a la definición por el pase a la máxima categoría.



Luego del escándalo que se generó en el final del encuentro que se disputó en el estadio de Quilmes, y tras la palabra de Lamolina, que reconoció su error y les pidió disculpas a los hinchas del conjunto de Caballito el día después del encuentro, se abrió un nuevo capítulo en la historia.

A pesar de que el próximo martes se vaya a disputar el pase a la final entre el Cervecero y Barracas Central en la cancha de Racing (21.10), el presidente de Ferro confirmó que le pedirán a la Asociación del Fútbol Argentino repetir el encuentro.



“Vamos a presentar en AFA una nota contemplando la posibilidad de volver a jugar el partido”, dijo Daniel Pandolfi en diálogo con el programa Mañana Sylvestre que se emite por Radio 10. “Hay antecedentes para que esto suceda”, agregó el titular del club de Caballito.



“Estamos terminando de armar la nota, nosotros por estatuto de FIFA no podemos ir a la justicia ordinaria. Sabemos que es complicado lo que pedimos, pero queremos justicia, lo que pasó el otro día fue muy grosero”, sumó Pandolfi durante la entrevista.



Acto seguido, el propio presidente de Ferro dio detalles del motivo que utilizarán para solicitar que el partido se reprograme y se desestime el triunfo de Quilmes por 1-0. “La falta de capacidad del árbitro se notó el lunes, estamos evaluando la capacidad para dirigir de Lamolina y la aceptación de su error pediremos que se vuelva a jugar el partido”, dijo.



A la espera de la presentación formal, Pandolfi apuntó contra las demás situaciones que generaron polémica con los jueces a lo largo de la temporada de la Primera Nacional. “El campeonato fue irregular, en este caso puntual pasa por la ineptitud del árbitro que de otra cosa”, analizó.



Fue el propio Lamolina el que brindó detalles de cómo vivió la jugada que se produjo en la segunda parte del duelo en el estadio Centenario. “Veo que Miño no juega el balón y el que sí lo juega es Anselmo. En ese movimiento de Miño de ir a buscar el balón y no jugarlo, termina chocando con Anselmo que sí lo juega. El balón termina saliendo en sentido a la meta. Miño sale desarmado por la situación de la anti naturalidad del desvío, tira el manotazo y no llega a jugar el balón. Yo interpreto en el campo, y en milésimas de segundos, esta imprudencia de Miño y por ende la sanción del penal posterior”, dijo el encargado de dirigir la segunda semifinal de la serie.



“Sentí una decepción tremenda. A la gente de Ferro Carril Oeste, que seguramente con esta decisión se sentirá a disgusto conmigo, le quiero pedir las disculpas del caso. Me encuentro con un profundo disgusto y tristeza. El hecho de no poder dormir por un par de días no me lo quita nadie”, agregó, claramente consternado por cómo su decisión afectó de forma directa en el pase a la final del torneo Reducido.