Acevedo: «Me sacrifico todos los días para estar a la cabeza de cada carrera»

Villa Carlos Paz. El flamante ganador del Falucho de Oro, Elías Acevedo, se mostró anoche muy emocionado luego de recibir el máximo galardón de la Fiesta del Deporte de Villa Carlos Paz.



«Nunca me imaginé algo así, la verdad que no me lo esperaba. Hay deportistas de altísimo nivel en Villa Carlos Paz», señaló Acevedo. «Entreno los 7 días de la semana, 3 en doble turno. Acumulo cerca de 170 km semanales, gimnasio, agua, stretching».

«Trato de estar siempre tranquilo y enfocado. Hace más de 10 años que compito, me sacrifico todos los días para estar en la cabeza de cada carrera en la que participo», afirmó el atleta carlospacense.



«Para el 2022 tengo muchas expectativas, hay carreras de montaña que voy a correr y para el otoño-invierno ver si puedo participar en competencias de calle. Agradezco a Dios, a mis hijos y al grupo, en el que todos nos apoyamos mutuamente», finalizó Acevedo..