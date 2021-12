Abel Balbo será DT y Julio Lamas su ayudante

Buenos Aires. Abel Balbo volvió a aparecer en escena y de visita por la Argentina fue invitado al programa ESPN F90, donde habló de todo, pero dejó un título llamativo: Julio Lamas integrará su cuerpo técnico, ya que el ex delantero de la selección argentina y de diversos clubes en Italia quiere comenzar a ser entrenador.



La inclusión del prestigioso DT argentino de básquet generó impacto, ya que no es común la inclusión de profesionales de otros deportes en el fútbol, más allá del éxito que pueda tener en su disciplina. Aunque lejos de cualquier prejuicio, Balbo dio sus razones para haber convocado a Lamas a su grupo de trabajo, y aclaró cuál será su función específica.



“Estoy armando el cuerpo técnico. Ya puse un ‘diez’, Julio Lamas. Porque es una persona muy reconocida en el mundo del deporte, muy inteligente, para ayudar mucho en todo lo que es la gestión del grupo. Lógicamente Julio no va a estar entrenando, pero es una persona muy seria, es un ‘diez’ y yo quiero a todos ‘diez’ al lado mío”, dijo el ex artillero surgido en Newell’s.



“Pueden criticarme, pero cuando estoy convencido de algo no tengo miedo de la crítica y después acepto, y si es constructiva uno la escucha. Pero que Julio va a ser importantísimo, de eso no tengo ninguna duda. Él va a ser mi mano derecha, me va a ayudar en todo lo que es la gestión y tiene una experiencia enorme”, afirmó.