Confirmaron días y horarios de la doble fecha de Eliminatorias

Paraguay. El Mundial de Qatar está cada vez más cerca y en Sudamérica son solo dos las naciones que tienen su boleto asegurado: Brasil, líder de las Eliminatorias, y la Argentina. Las otras ocho selecciones aún pujan por clasificarse al certamen que comenzará el 21 de noviembre de 2022 y este martes la Conmebol ha anunciado el cronograma de las fechas 15 y 16 que podría definir su destino.



El organismo publicó los días y horarios en los que se disputarán los 10 encuentros de la doble jornada:



Fecha 15

Jueves 27 de enero

16.00 (hora local) Ecuador vs. Brasil

20.00 (hora local) Paraguay vs. Uruguay

21.15 (hora local) Chile vs. Argentina

Viernes 28 de enero

16.00 (hora local) Colombia vs. Perú

18.00 (hora local) Venezuela vs. Bolivia

Fecha 16

Martes 1 de febrero

16.00 (hora local) Bolivia vs. Chile

20.00 (hora local) Uruguay vs. Venezuela

20.30 (hora local) Argentina vs. Colombia

21.30 (hora local) Brasil vs. Paraguay

21.00 (hora local) Perú vs Ecuador



Brasil, con 35 puntos, y la Argentina, 29, ya están clasificados al Mundial de Qatar. Quedan entonces definir dos lugares y el cuál será el combinado que vaya al repechaje. Por el momento, Ecuador con 23 y Colombia, 17, se están quedando con los boletos, mientras que Perú, también con 17 puntos pero con peor diferencia de gol, jugaría la repesca. Más atrás aparecen Chile y Uruguay, con 16, Bolivia, 15, Paraguay, 13, y Venezuela, 7.



Ecuador, dirigido por Gustavo Alfaro, podría sellar su pasaje en esta doble fecha si consigue resultados positivos. Mientras que Venezuela, que anunció hace algunos días a José Pekerman, y Paraguay, que recién ha iniciado el ciclo de Guillermo Barros Schelotto, podrían quedar definitivamente sin chances, en caso de no cosechar victorias.



Vale recordar que la FIFA modificó el sistema de repechajes y en esta ocasión se jugarán a partido único. El quinto de Sudamérica irá ante el ganador del cruce entre los dos terceros de la Confederación Asiática de Fútbol (Emiratos Árabes Unidos o Australia, por el momento). El otro cruce lo protagonizarán el cuarto de la Concacaf con un rival de Oceanía.



La siguiente doble fecha de las Eliminatorias de la Conmebol, será la última y se celebrará a finales de marzo. Si bien aún no están confirmados los horarios de esos duelos, los cruces sí están definidos.