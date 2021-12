Maidana volverá al ring para pelear ante el youtuber Yao Cabrera

Dubai. Tras varios anuncios que no prosperaron, finalmente Marcos Maidana volverá a subirse a un ring de boxeo a siete años de su última pelea. El Chino se presentará en Dubai ante el youtuber Yao Cabrera, el próximo 5 de marzo en Dubai. Así lo confirmó la compañía del oriundo de Margarita y doble campeón mundial de peso superligero y wélter de la AMB.



En la rueda de prensa que se realizó en el Hotel Hilton de Buenos Aires, Chino Maidana Promotions presentó la pelea entre “el más querido vs. el más odiado” que formará parte de una exhibición y que se celebrará en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.



Luego de que lo anunciaran en las redes sociales, este martes se oficializó el combate que juntará al Chino Maidana y a Yao cabrera. Como ocurrió meses atrás con la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, que recaudó más de 200 millones de dólares solo con las ventas del Pay Per View, otra vez un ex pugilista y un youtuber estarán frente a frente arriba de un ring.



“Hace siete años que dejé de boxear y desde ese momento no viví algo así. Es muy parecido a lo de Floyd. Me sorprendió todo. Estamos muy contentos y aguante el boxeo”, dijo el Chino, quien en el evento estuvo acompañado por varios famosos, como Wanda Nara, Alexander Caniggia y el abogado Fernando Burlando. “Esto es un show, pero me lo tomo muy en serio”, replicó Cabrera.



“Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, y cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy, acá en Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?”, había sido el reto que lanzó el influencer uruguayo en una de sus historias de Instagram.



Marcos Maidana recogió el guante, no sin antes aclarar que él no pelea con amateurs. Lo hizo mediante un video que publicó su hijo Rufus, también youtuber y muy reconocido en el ambiente de las redes sociales, con quien había tenido varios cortocircuitos con Yao Cabrera. “Che, vos ¿cómo es que se llama, Yoyo (le pregunta a su hijo). Yao Caver..., mirá, yo no peleo con amateurs, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país”, disparó el Chino de Margarita.



“¿Pensaron que era joda? ¿Pensaron que no iba a boxear? Ahora miralo por TV”, agregó Cabrera en otro video que publicó días atrás confirmando la pelea y anunciando además que todo lo recaudado en el evento será donado a una fundación benéfica.



Marcos Maidana, de 38 años, no pelea desde el 13 de septiembre de 2014, fecha en la cual cayó en la revancha ante Floyd Mayweather por decisión unánime en Las Vegas. El Chino lleva un impresionante registro de 35 victorias (31 por KO) y cinco derrotas.



Yao Cabrera, sin embargo, a sus 24 años es un reconocido influencer, y debutará como boxeador amateur en esta pelea. Muchas de sus polémicas publicaciones desataron escándalos que terminaron en denuncias penales, incluso llegó a postear un repudiable video en el que simuló haber sido asesinado.