Copa Argentina: Talleres quiere hacer historia en Santiago del Estero

Santiago del Estero. Talleres intentará hoy hacer historia en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, cuando enfrente desde las 21,10 horas a Boca Juniors en la final de la Copa Argentina. El encuentro será transmitido por TyC Sports.



El partido pondrá cara a cara a dos equipos que atraviesan tiempos y contextos bien distintos y que también saldrán impactados de modo diferente cuando sea solo uno de ellos el que firme su nombre como campeón. Talleres no solo llega con un mejor presente sino que, suceda lo que suceda en tierras santiagueñas, parece difícil que sus hinchas no vayan a reconocer lo hecho por el conjunto cordobés en una temporada que lo tuvo como firme protagonista no solo en la Copa Argentina sino también en el torneo de la Liga Profesional, donde fue el único equipo que -hasta el despegue de River- se animó a liderar el certamen argentino.



El momento de Boca parece bien distinto: en medio de una floja actualidad futbolística y con algunos chispazos al interior del plantel, una victoria aparece en el horizonte como uno de los pocos escenarios capaces de darle al conjunto xeneize una bocanada de aire.



Con respecto a lo que se verá en el campo de juego, Sebastián Battaglia realizaría una sola modificación respecto al once de Boca que empezó frente a Arsenal: Agustín Almendra, quien no estuvo en Sarandí por haber llegado a las cinco amarillas, se espera en el elenco titular, en lugar de Rodrigo Montes. En el equipo de Medina, en tanto, la expectativa está puesta en la evolución de Carlos Auzqui, quien en el partido de hace 10 días ante Aldosivi se resintió de un problema muscular que lo marginó de la semifinal ante el Tomba.



Talleres -que este martes invitó a sus hinchas a acompañarlos en su último entrenamiento antes de la final- va por su primera consagración nacional luego de una temporada que lo tuvo como protagonista y que hizo soñar a su gente como en los tiempos en los que obtuvo la Copa Conmebol 1999. Boca buscará el segundo título de un año salpicado de altibajos, que le ofrece una oportunidad para cerrarlo de una mejor manera. Y el fútbol argentino, por su parte, consagrará a un nuevo campeón en la recta final de este 2021 que ya empezó a despedirse.



Aunque el DT albiazul Alexander «Cacique» Medina no haya dado muchos datos, es casi un hecho que Carlos Auzqui estará dentro de los titulares para la final ante el Xeneize. Así, la formación sería con Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez y Rodrigo Villagra; Diego Valoyes, Auzqui y Héctor Fértoli; Michael Santos.