Palavecino y Martínez, las nuevas incorporaciones de River

Buenos Aires. River Plate confirmó ayer las incorporaciones del volante Agustín Palavecino y el defensor Héctor David Martínez, sus primeros dos refuerzos para el inicio de la temporada, a través de sus redes sociales.



Palavecino y Martínez firmaron por la tarde sus respectivos contratos luego de la revisión médica matutina en la sede Belgrano del Centro de Diagnóstico Rossi.

Palavecino, que viene de Deportivo Cali de Colombia, aterrizó cerca de las 5 de la mañana en el Aeropuerto de Ezeiza y unas horas después conoció a Martínez, su nuevo compañero, campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia y quien regresa al equipo dirigido por Marcelo Gallardo.



El exvolante de Platense fue el primer refuerzo que solicitó Gallardo ante la inminente venta de Ignacio Fernández, uno de los jugadores más destacados en gestión exitosa, a Atlético Mineiro.



Deportivo Cali despidió al volante de 24 años, pieza clave del equipo, a través de un comunicado en el que detalló la operación con River con la transferencia de los derechos federativos y el 35% de los derechos económicos por 1.8 millones de dólares.



River podrá ejercer la opción de compra por el 30% y en ese cuadro ingresará Platense que tiene la mitad de la ficha.



"Estoy feliz, esperé mucho este momento, se hizo largo y ahora a disfrutarlo. Le dije al presidente de Cali que no me buscaba cualquier club y agradezco que se pusieron de acuerdo", expresó Palavecino en su salida de la clínica.



"No lo podía creer cuando me llamó Gallardo, me puso contento. Me mantuve tranquilo todo este tiempo", agregó el nuevo refuerzo de River quien se definió como un volante mixto, con ida y vuelta.



Martínez, de 23 años, selló su regreso al club donde se inició. River comparte el pase con Defensa y Justicia. Las instituciones acordaron un préstamo sin cargo ni opción durante una temporada con sociedad en caso de una futura venta. (Fuente: Télam)