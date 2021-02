Vélez indultó a los jugadores involucrados en una causa por abuso sexual

Buenos Aires. Luego de una semana apartados del grupo, Thiago Almada y Miguel Brizuela volverán a entrenarse con el plantel profesional de Vélez y ya fueron convocados por el entrenador Mauricio Pellegrino para el cotejo de Copa Argentina que disputará el Fortín hoy ante Camioneros. La dirigencia los había separado “hasta tanto se resuelvan sus situaciones judiciales” luego de ser imputados por el delito de abuso sexual, en el marco de una causa iniciada a finales del 2020.



“El Club Atlético Vélez Sarsfield comunica que, habiéndose generado modificaciones sustanciales en virtud de la incorporación de nuevas pruebas, pericias y testimonios, en el marco de la investigación penal preparatoria, instruida por la Unidad Funcional especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de San Isidro, se ha determinado reincorporar al plantel profesional a los futbolistas Thiago Almada y Miguel Brizuela, quienes quedan a partir de hoy, a disposición del Cuerpo Técnico. Sin perjuicio de la medida adoptada, se continuará con el seguimiento de la investigación judicial en trámite”, justificó su determinación el cuadro de Liniers vía redes sociales.



Los futbolistas del Fortín fueron denunciados por abuso sexual en una fiesta clandestina en una casa alquilada por Juan Martín Lucero. Luego de los testimonios, Almada y Brizuela fueron imputados generando un cambio en la situación e invitándolos a presentarse a declarar espontáneamente. Hasta la fecha, el único imputado en la causa era un ex entrenador de las categorías de ascenso, Juan José Acuña, que está prófugo.



El sábado 13, Sergio Rapisarda, presidente del club, había brindado detalles sobre el proceso judicial. “Si me decís qué pienso, hasta que la Justicia diga si sos o no inocente no habría que... ¿Por qué fueron separados del plantel? Porque lo indica el protocolo y porque se activa de forma automática”, declaró en charla con el programa Paso a Paso. Y agregó: “El jugador quiere jugar. Y ante una causa donde realmente veíamos las declaraciones de la denunciante, la verdad que nos dimos cuenta que estaba todo armado”. (Fuente: Infobae)